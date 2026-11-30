狗狗每天啃的潔牙骨、零食，竟能做到年營收近17億元的跨國生意！寵物機能性食品業者禾碩康深耕美國市場30年，董事長康潤生堅持美國製造，但談到上市地點，他估算赴美上市相關費用是台灣的4至5倍，掛牌後的維持成本也高出許多，考量現階段營運規模，決定回台掛牌，預計12月上市。

禾碩康的美國生意始於1996年，當時在德州成立美國子公司，2年後就推出以米及植物蛋白製成的可食用潔牙骨，打出自有品牌N-Bone，隨後將商品版圖擴大至幼犬、貓，甚至是雪貂的機能性點心，再以Get Naked品牌進軍寵物保健市場。

一根潔牙骨藏技術門檻 美國大客戶一合作就是15年

別小看一根潔牙骨，從原料配方、造型設計到如何讓挑嘴的狗狗願意吃下肚，都有技術門檻。禾碩康與美國主要寵物牙科保健品牌合作超過15年，早在商品問世前提早參與開發，從產品企劃、配方研發、模具製作一路做到量產。

透過大客戶的代工訂單，禾碩康得以擴大生產規模、攤提固定成本；經營自有品牌則能直接掌握飼主對商品的評價，將消費需求轉化為新品開發方向，再爭取新的代工合作機會。

如今，禾碩康在美國德州普萊諾（Plano）的生產基地，去年產量高達1,485萬磅，換算超過6,700公噸，旗下自有品牌也已打進沃爾瑪（Walmart）、亞馬遜（Amazon），以及美國大型寵物用品通路Chewy、Petco等。

不打低價戰 康潤生堅守德州生產基地

康潤生將亞洲市場納入未來拓展版圖，卻不打算將生產基地搬到亞洲。他在11月24日媒體交流會上透露，公司有意開拓中國及東南亞電商市場，但商品仍維持美國製造，繼續發展附加價值較高的寵物機能性食品。

美國在地生產也是禾碩康服務主要客戶的優勢，商品在當地製造、就近供應市場，可降低進口關稅及跨境供應鏈風險。

禾碩康去年營收達16.99億元，毛利率超過4成；今年上半年，美國市場占營收95％，前三季公司營收達14.45億元、年增19％，稅後純益2億元，每股盈餘（EPS）7.42元。

從幕後代工走向品牌 康潤生回台開闢新財源

康潤生下一步要改變禾碩康的營收結構，目前公司約7成營收來自代工、3成為自有品牌，未來他要力拚2大事業各占一半。

康潤生尤其看好電商市場的成長潛力，去年著手在台灣建立電商人才庫，希望加快自有品牌銷售布局，擴大直接接觸終端消費者的機會。同時，禾碩康也將商品開發方向延伸至寵物營養補充品、肉類零食等市場。

禾碩康預計12月在台掛牌，暫定承銷價每股115元。深耕美國市場30年後，康潤生下一階段的海外布局已鎖定墨西哥及中南美洲，除了繼續爭取代工新客戶，明年還要加快自有品牌電商布局，擴大禾碩康在國際寵物消費市場的生意。