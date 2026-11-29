天冷來包熱騰騰的糖炒栗子，小心不知不覺吃進過多澱粉。Cofit營養師王盈荃表示，栗子雖然在植物學上屬於堅果，但依台灣飲食分類，其實與白飯、地瓜一樣屬於「全穀雜糧類」，吃6顆約等於1/4碗飯，100公克更接近3/4碗飯。若把栗子當成一般堅果，一口氣吃完整包，澱粉攝取量恐超過一碗飯，尤其正在減重、控制血糖的民眾，更應注意份量。

栗子不是一般堅果 100公克含46.3公克碳水化合物

王盈荃營養師指出，一般杏仁、核桃等堅果種子類，超過一半重量來自脂肪，但栗子完全不同。每100公克栗子含有約46.3公克碳水化合物，脂肪卻只有0.8公克，碳水化合物含量約是脂肪的近60倍。

「因此，栗子在營養分類上屬於全穀雜糧類。」王盈荃營養師表示，栗子與白米、燕麥、地瓜及玉米相同，應計入每日主食攝取量。不過，栗子也有營養優勢。每100公克約含5.7公克膳食纖維，是同重量白飯的9倍，另含534毫克鉀、維生素B群及維生素C。

吃6顆就等於1/4碗飯 營養師教4招避免吃過量

王盈荃營養師表示，糖炒栗子並非不能吃，而是應掌握主食替換、分裝控制、選擇烹調方式及搭配蛋白質等4項原則。

首先，若飯後想吃栗子，可以在正餐時減少部分白飯、麵條等主食，預留澱粉份量；如果已經吃飽，也可以留到下一餐再享用，不需要為了吃栗子完全戒除其他澱粉。

其次，栗子香甜容易一顆接一顆，建議購買後先分裝，每次以5至6顆中等大小栗子為一份，若顆粒較大則適度減量。這個份量約相當於一份主食的醣類，並非每天的攝取上限。

烹調方式也有差異。栗子本身帶有天然甜味，建議優先選擇蒸煮、烘烤或未額外加糖的鹽炒栗子，減少添加糖與油脂；若購買蜜漬栗子、糖漬栗子仁，則應留意營養標示中的糖含量。

最後，若將栗子當點心，可搭配無糖豆漿或茶葉蛋補充蛋白質、增加飽足感，吃帶殼栗子時也可以慢慢剝、慢慢吃，避免追劇或滑手機時不知不覺吃完整包。

糖尿病、腎臟病患者要留意 栗子不只澱粉多

王盈荃營養師提醒，糖尿病或正在控制血糖的民眾，應將栗子計入每餐醣類總量，避免攝取過多碳水化合物。由於栗子鉀含量不低，慢性腎臟病且需要限制鉀攝取者，也應先確認適合的食用份量；腸胃較敏感的人，一次吃太多則可能出現脹氣。

王盈荃營養師強調，享受糖炒栗子不必有罪惡感，重點是了解它屬於澱粉類食物，適度控制份量。若有特殊疾病或飲食限制，則可諮詢醫師或營養師，依個人健康狀況調整飲食。