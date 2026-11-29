更年期不是只有熱潮紅，睡不好、記憶力變差、關節痠痛，甚至私密處乾澀、頻尿，都可能與荷爾蒙變化有關。衛生福利部樂生醫院婦產科醫師吳子綺表示，台灣女性面對更年期不適，常以為「年紀到了就是這樣」，選擇默默忍耐，但更年期症狀平均可能持續7年以上，並非忍一忍就會過去。尤其部分私密處症狀若未妥善處理，還可能持續惡化，建議及早就醫評估，不必靠意志力硬撐。

女性超過1/3人生在停經後 更年期症狀不只熱潮紅

根據內政部2025年統計，台灣女性平均壽命已達84.75歲，平均停經年齡約50至51歲，代表女性一生中有超過1/3的時間是在停經後度過。

吳子綺醫師表示，提到更年期，許多人首先想到的是熱潮紅，但從台灣臨床觀察與統計來看，女性最常求助的反而是睡眠與身心問題、關節痠痛僵硬，以及私密處不適。

其中，約55%至59%的女性有睡眠障礙，約66%感到容易疲勞或記憶力變差。至於關節痠痛、僵硬，也常被誤認為單純老化、工作疲累或睡眠不足，忽略可能與更年期有關。

私密處乾澀、頻尿不是正常老化 5至7成停經女性有困擾

除了失眠與疲倦，更年期也可能影響私密處健康。吳子綺醫師指出，約5至7成停經後女性會出現私密處乾澀、性交疼痛、頻尿或漏尿等「更年期生殖泌尿症候群」症狀。

由於雌激素減少，私密處黏膜失去原有的荷爾蒙支持，可能逐漸出現乾澀、不適，甚至反覆發炎或感染。但不少女性因害羞、不好意思開口，或認為只是正常老化，遲遲沒有就醫。

吳子綺醫師提醒，這類不適不一定會自行改善，若已影響日常生活，應主動向婦產科醫師反映，而不是一味忍耐。

停經後不只不舒服 心血管風險也要注意

更年期帶來的影響，也不只停留在生活品質。吳子綺醫師表示，隨著雌激素減少，女性血管彈性及代謝可能出現變化，心血管疾病風險也會逐漸上升。

她指出，女性到了60歲以後，心血管事件發生率甚至可能超過男性，相關心血管疾病死亡風險也值得重視。因此，更年期健康管理不能只關注熱潮紅或睡眠，還需要留意長期的心血管及骨骼健康。

荷爾蒙治療需先評估

不少女性一聽到荷爾蒙治療，就擔心增加癌症風險而卻步。吳子綺醫師表示，荷爾蒙治療有其適合的使用時機，一般會考量60歲以前、或停經10年內的女性，經醫師評估個人健康狀況與風險後，決定是否適合接受治療。

對於只有私密處乾澀等局部症狀的女性，也可由醫師評估局部治療，例如低劑量陰道藥物，以改善局部不適，減少全身性影響。實際治療仍須依個人症狀、病史及風險決定，並非每位女性都需要補充荷爾蒙。

吳子綺醫師強調，停經不是女性只能接受不舒服的開始，更年期症狀也不必靠意志力硬撐。若長期受到失眠、疲倦、關節痠痛或私密處問題困擾，應主動尋求婦產科或更年期門診協助，透過適當評估與治療，讓停經後的生活依然能保持健康與舒適。