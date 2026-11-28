【撰文：邱柏玟】一些情侶或夫妻到汽車旅館享受兩人世界，常常忽略衛生安全，泌尿科醫師黃品叡指出，在門診常遇到一些患者因使用汽車旅館提供的毛巾後感染；因此他建議入住時自備毛巾、內褲等個人用品，親密接觸後也要做好清潔，若私密處出現異常病灶，切勿自行抓破，應盡快就醫。

台中李綜合醫院泌尿科副主任黃品叡最近在臉書粉專「讓弟弟再次偉大｜泌尿科黃品叡醫師」發布影片，分享前往汽車旅館的3大「防身技巧」。首先是自備毛巾及個人貼身衣物，雖然業者通常會進行清潔與消毒，但他在臨床上不只一次遇過患者使用旅館毛巾後出現感染症狀，因此建議自行準備，降低接觸病菌的風險。

其次，黃醫師表示，親密接觸後應確實清潔身體，避免體液殘留；最後若返家後發現私密處長出水泡或其他異常病灶，千萬不要抓破或自行處理，以免病毒、細菌擴散，導致病灶增加，反而讓後續治療更加棘手，應盡速前往泌尿科就診。

黃醫師過去也曾分享一段特殊門診案例，一對夫妻到診間求助，太太一進門就透露丈夫私密處長出一粒粒凸起物，詢問該如何處理。經檢查後，發現男患者私密處布滿類似青春痘的突起物，進一步診斷確定為「傳染性軟疣」，需要透過液態氮冷凍治療。

進一步詢問感染原因時，太太坦言，夫妻倆日前曾前往汽車旅館享受兩人世界，黃醫師推測，患者可能因使用旅館提供的毛巾而感染。

延伸閱讀