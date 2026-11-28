【撰文：蔡斯媛】喜歡吃巧克力的人注意了！家醫醫師李思賢分享多項研究指出，巧克力攝取量較高者，心血管疾病及中風風險相對較低，富含黃烷醇的可可也有助於改善血壓、膽固醇，不過想獲得相關好處，黑巧克力的可可比例與加工方式都是關鍵。

李思賢在臉書粉專發文表示，市售巧克力外包裝上寫的「70%」、「85%」，指的是整塊巧克力裡可可固形物的比例，剩下的大多是糖，因此百分比越高、含糖量通常越低。

李思賢提到，可可豆原產於南美洲，人類食用可可的歷史可以追溯到西元前數百年的中南美洲，早期還被當成藥材使用，據說史上最長壽的人瑞，法國的Jeanne Calment，活到122歲，每週能吃掉將近1公斤巧克力。

李思賢指出，可可富含黃烷醇這種多酚物質，1項針對90位高齡者的隨機對照試驗顯示，連續8週每天攝取993毫克黃烷醇的組別，反應速度與語言流暢度進步幅度都明顯大於只攝取48毫克的組別，胰島素阻抗、血壓、氧化壓力也改善更多。另一項研究也發現，針對34位高齡受試者，持續2週攝取富含黃烷醇的可可，中大腦動脈血流速度平均增加1成。

李思賢說，1項整合超過11萬4000人的統合分析更發現，巧克力攝取量最高的人，心血管疾病風險低37%，中風風險低29%。統整35項試驗、近1800人的考科藍回顧發現，富含黃烷醇的可可能讓收縮壓、舒張壓各降約1.8毫米汞柱。另1項統合31個試驗、近2000人的分析發現，連續吃70%以上黑巧克力至少4週，總膽固醇平均降8.35 mg/dL、低密度脂蛋白降9.47 mg/dL。

李思賢表示，想從巧克力裡吃到上述好處，攝取完整的抗氧化效益，在選購巧克力時可以注意3項重點，包括「可可固形物85%以上」、「添加糖愈少愈好，每100公克含糖量14公克以下，也盡量避開額外加乳製品、香料或調味的版本」、「避開經過鹼化（荷蘭式加工）的版本，雖然這道工序會讓巧克力的苦味變淡、顏色更深，但會使多酚含量明顯降低」。

延伸閱讀