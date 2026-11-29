【撰文：邱柏玟】115年地方公職人員選舉落幕，部分民眾因支持對象落敗、擔憂未來政策或選前與親友發生摩擦，容易陷入焦慮、失眠與失落等「選後症候群」。精神科醫師楊聰財指出，選舉結果雖有勝負，但民眾切勿讓自己的心理健康也跟著輸掉，建議在選後2週的黃金觀察期內密切留意身心變化，適時透過生活調整重拾日常步調，讓熱情回歸平靜。

楊聰財醫師透過臉書發文表示，針對本次大選的特殊現象，觀察到各陣營推出的徽章、服飾等「競選小物」相當盛行，這類物品不僅是紀念品，更承載著選民的價值認同與情感寄託；一旦開票結果不如預期，支持者承受的失落感往往不僅止於候選人落選，更包含自我認同與期待落空的雙重打擊。不過，競選小物是否直接加劇心理衝擊，仍有待進一步的臨床數據驗證。

在選後2週內，民眾可從情緒、睡眠、認知、行為、生理及社會功能等六大面向進行自我檢視。楊醫師說明，若出現持續感到憤怒悲傷、入睡困難、反覆思索選舉結果、不斷滑手機搜尋新聞或參與網路筆戰，甚至伴隨心悸胸悶、工作效率低落及社交退縮等情況，就需提高警覺。一旦症狀加劇或浮現自傷念頭，應立即尋求專業醫療協助。

為協助民眾順利度過情緒過渡期，楊醫師分享「心理健康DIY五步驟」，建議選後先採取「新聞減量」，暫時遠離政論節目與社群媒體；接著練習「情緒命名」，覺察並接納內心的失望或焦慮；同時每天安排30分鐘散步等「身體活動」紓壓，並主動進行「人際修復」，不因立場分歧而疏遠親友，最終將重心拉回工作、睡眠與個人興趣，完成「生活重建」。

除此之外，從公共衛生與臨床研究角度出發，楊醫師建議相關單位可於選後第1、2及4週進行追蹤調查，統整新增身心科門診與諮商人數、焦慮失眠比例、媒體接觸時長，以及競選小物收藏與家庭衝突等變因。透過專業的系統性數據分析，能精準釐清影響選後心理困擾的關鍵因素，提供更具學術價值的參考依據。

最後，楊醫師強調，民主社會的可貴在於尊重多元聲音，政治可以充滿熱情，但生活不能只剩下政治。「選舉有結束的一天，但情緒可能沒有」，期盼所有選民在激情過後，都能妥善安頓內心，重新找回家庭、職場與人際關係的平衡點，守護好自身的心理健康。

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