隨著位在大巨蛋的遠東Garden City正式啟用，過去一片死寂的東區商圈，終於又嗅到回春氣息。據近1年實價登錄統計，忠孝敦化站、國父紀念館站和忠孝復興站的合計租賃交易量達95件，顯示東區周邊店面空置壓力減少。

據近1年實價登錄統計，以台北捷運沿線各站點周邊800公尺內的店面租賃交易和租金行情，東門站以平均單坪租金5,281元奪冠，其次是西門站，以單坪租金4,500元緊追在後。若以交易量來看，最熱的地點落在忠孝敦化站與國父紀念館站，分別有44、27件的店面租賃。

大巨蛋吸金 創造445億元經濟效益

對照戴德梁行統計，台北市三大商圈第3季街邊店空置率以西門商圈最低，約4.64%；中山商圈約4.73%；忠孝商圈約8.29%，忠孝商圈雖空置率仍高，但相比2018年第4季已相對減少，顯示大巨蛋啟用後，東區街邊店面逐漸回春。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，過去東區商圈曾面臨消費人潮轉移、店面空置等挑戰，不過隨著台北大巨蛋於2023年底啟用，陸續舉辦大型棒球賽事及演唱會，據台北市商業處統計，自2023年12月啟用至2026年9月底，累計吸引660.8萬人次入場，創造445億元經濟效益，帶動東區商圈消費32.1億元，逐漸帶動東區商業活動回溫。

陳金萍表示，國父紀念館站鄰近大巨蛋、松山文創園區，除了日常通勤與在地消費人潮，也能承接賽事及展演活動帶來的觀光、休閒需求；忠孝敦化及忠孝復興站則串聯東區百貨、餐飲與特色零售商圈，形成更完整的消費生活圈，這三站近一年的店租約落在單坪4,000元上下，顯示店租行情仍處高檔。

東區商圈租金 單坪4000元

戴德梁行估價及顧問服務部協理李易璇也提到，大巨蛋的遠東Garden City開幕，賽事與大型活動帶來穩定人潮，也疊加忠孝、信義商圈既有消費動能，使忠孝商圈街邊店空置率逐步下滑。

近一年台北捷運沿線店面平均租金，以東門站每坪租金逾5千居首。（圖／永慶房產集團提供）

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛也說，過去東區商圈曾受觀光市場驟變與疫情期間高租金挑戰衝擊，使得店面空置率飆高，隨著大巨蛋效應擴散，再加上租金修正提高談判空間，讓東區空置率改善。

至於拿下最高租金的東門站、西門站，陳金萍指出，由於東門站以永康商圈為核心，因有特色餐飲、異國料理及伴手禮，再加上觀光客與在地消費人潮使得租金行情維持高檔；西門站則位在西門町，吸引大量年輕族群及國內外觀光客，有穩定消費人潮，商圈內又以街邊店家為主，即使租金成本高，仍有業者願意進駐。