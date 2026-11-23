台股歷經上週重挫後，今（23）日在聯發科（2454）、台達電（2308）等電子權值股領軍下，終場上漲778.6點，收在36,811.89點，漲幅2.16%。

AI供應鏈全面反彈，全市場43檔漲停股中，就有35檔集中在AI供應鏈相關類股，其中，記憶體、印刷電路板（PCB）族群由弱轉強，多檔個股漲停。不過，三大法人今日仍賣超511.77億元，外資更連續6個交易日站在賣方。永豐投顧指出，這是台股經歷大崩盤後最有力的反彈，但能否延續仍是本週觀察重點。

台股強彈778點 AI供應鏈35檔漲停

金管會全面禁止平盤以下放空等措施今日上路。台股受到上週五美股重挫影響，開盤一度走低，但隨著電子權值股及零組件族群買盤湧入，指數由黑翻紅，盤中最高來到37,108.20點，全天震盪幅度達1,665.79點，終場收在36,811.89點。

今日電子零組件類股指數大漲6.61%，103檔個股中有85檔上漲、12檔漲停；半導體類股指數上漲2.58%，91檔中有77檔上漲、7檔漲停；電腦及週邊設備類股指數也上漲2.87%。全市場43檔漲停股中，有35檔集中於AI供應鏈相關類股，成為推升大盤的主要動能。

不過，金融保險類股指數逆勢下跌2.65%，反映本波反彈仍以跌深電子股為主，尚未擴散至所有產業。

記憶體、PCB全面反攻 多檔個股亮燈漲停

記憶體族群與印刷電路板族群成為今日盤面焦點。記憶體族群力積電（6770）、群聯（8299）、創見（2451）、宜鼎（5289）、廣穎（4973）同步攻上漲停。

晶豪科（3006）盤中一度觸及漲停，終場漲16.50元或9.43%，收191.5元，鈺創（5351）也漲逾9%，華邦電（2344）、十銓（4967）、福懋科（8131）漲逾7%。

PCB族群台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）、金像電（2368）、健鼎（3044）、瀚宇博（5469）、定穎投控（3715）、敬鵬（2355）、台郡（6269）、南亞（1303）、台玻（1802）、大量（3167）等多檔個股亮燈漲停。臻鼎-KY（4958）、南電（8046）同步走強漲逾6%。

聯發科、台達電漲停 鴻海逆勢收黑

主要權值股方面，聯發科（2454）強勢攻上漲停，上漲335元、收3,685元；台達電（2308）同樣漲停，上漲90元、收990元，成為推升指數的重要力量。

權王台積電（2330）上漲30元、收2,030元，漲幅1.5%；日月光投控（3711）上漲5.47%，收482元。不過，鴻海（2317）逆勢下跌1.9%，收206元。

高價股方面，股王信驊（5274）上漲450元、收8,310元；川湖（2059）漲290元、收5,640元，擠下收在5,120元的創意（3443），重新奪回股后寶座，千金股維持30檔。

台股大漲法人卻賣超511億 外資連6日站賣方

儘管台股今日強勢反彈，法人籌碼卻未同步轉多。外資賣超289.48億元，投信賣超32.28億元，自營商賣超190.01億元，三大法人合計賣超511.77億元。

永豐投顧指出，外資已連續6個交易日賣超，台指期空方未平倉口數更增加3,865口，達118,031口，顯示期現貨籌碼仍偏空。

值得注意的是，今日成交金額11,066.77億元，較前一交易日增加18.32%，高於近16個交易日均量10.26%，成交筆數較前一交易日減少32.83%，每筆平均成交金額由11.63萬元升至20.49萬元，反映小額成交退去、改由大額資金主導。

永豐投顧分析，推升指數的買盤主要來自三大法人以外的資金，市場雖然強彈，但法人籌碼與指數走勢仍存在明顯分歧。

台股止跌了嗎？永豐投顧：本週反彈力道是關鍵

永豐投顧表示，台股今日開低走高，以期貨夜盤低點計算，反彈幅度接近3,000點，是經歷大崩盤後最有力的反彈，相較國際市場表現也相當強勁。

不過，技術面仍有壓力。大盤目前位於月線與季線下方，負乖離分別為12.89%及19.23%；相較10月6日波段收盤高點，指數回落26.11%。

展望後市，永豐投顧認為，本週反彈能否延續，將是判斷市場走向的重要關鍵。如果接下來幾個交易日持續強勢，後市進一步惡化的可能性相對較低，甚至有望逐步收復失土；反之，若本週再度轉弱，投資人就應採取更保守的投資配置，以因應後續可能出現的劇烈波動。