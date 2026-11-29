台北101今年耶誕節迎來超人氣角色史努比（Snoopy）與好友們！台北101推出全台獨家期間限定「史努比《夢想樂章》」耶誕燈飾，以美式音樂文化為靈感，規劃3大主題場景，結合繽紛燈光、音樂元素及童趣造景，將購物中心化身為充滿節奏感的城市音樂舞台。活動自2026年12月2日起展出至2027年3月2日，邀請民眾在歲末年初走進史努比的音樂世界，感受節慶氛圍。

此次「史努比《夢想樂章》」以音樂為主軸，透過不同風格的場景設計，呈現自由奔放的美式音樂文化。從致敬音樂夢想的優雅鋼琴場景、充滿復古氣息的迪斯可派對，到史努比與好友們熱鬧起舞的歡樂舞台，3大主題各具特色，讓民眾在欣賞燈飾之餘，也能感受音符與光影交織的趣味體驗。

台北101推出全台獨家期間限定「史努比《夢想樂章》」耶誕燈飾。（圖／台北101提供）

史努比與明日之星 金色五線譜點亮音樂夢想

位於台北101購物中心1樓信義路側的「史努比與明日之星」，以中央鋼琴作為場景主視覺，向音樂神童謝德勒的音樂精神致敬。現場特別保留鋼琴椅，邀請民眾坐上舞台，延續對音樂的熱愛，象徵每個人都有機會成為下一位明日之星。

場景周圍以金色五線譜向上延伸，搭配史努比與好友們的陪伴，營造明亮優雅的音樂氛圍，象徵夢想如同星光般逐步綻放，鼓勵每個人勇敢尋找屬於自己的舞台。

史努比的炫光派對 Woodstock陪玩復古迪斯可風

同樣位於1樓信義路側的「史努比的炫光派對」，則以迪斯可及街頭流行文化為設計靈感，打造充滿復古色彩與節奏感的美式音樂派對。史努比與最要好的朋友糊塗塌客Woodstock化身派對主角，在繽紛光影中自在穿梭，呈現熱鬧活潑的場景。

透過鮮明色彩與燈光變化，讓整體空間充滿派對氛圍，也邀請民眾跟隨音樂律動，享受自由舞動的樂趣，找出專屬自己的節奏。

史努比的炫光派對。（圖／台北101提供）

史努比舞會 好友齊聚松智路歡樂起舞

位於台北101購物中心1樓松智路側的「史努比舞會」，則以歡樂舞台為主題，史努比與好友們隨著音樂自在起舞，兩側延伸的彩色五線譜宛如展開的翅膀，將歡樂旋律向城市各個角落傳遞。

場景透過鮮豔色彩及動感設計，營造熱鬧的舞會氛圍，傳達勇敢展現自我、讓夢想被看見的理念，也為台北101增添充滿童趣的節慶風景。

「史努比《夢想樂章》」耶誕燈飾將於2026年12月2日至2027年3月2日，在台北101購物中心1樓信義路側及松智路側展出，透過3大主題場景串聯音樂、光影與角色魅力，陪伴民眾迎接耶誕節及新年，為台北街頭增添一處充滿歡樂與想像力的打卡景點。