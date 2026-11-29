中央氣象署指出，今（29）日受東北季風影響，北部及東半部白天氣溫稍降，但整體感受仍算舒適。不過，夜晚及清晨受到輻射冷卻影響，各地低溫約14至17度，空曠地區及近山區還可能再低1至2度，提醒民眾適時添加衣物、注意保暖。

東北季風水氣偏少 台東、恆春半島有零星降雨

氣象署表示，今日東北季風持續影響，北部及東半部白天氣溫稍降，高溫約21至24度；中南部高溫則約26至27度。夜晚及清晨各地低溫約14至17度，空曠地區及近山區可能再低1至2度，日夜溫差明顯，早出晚歸的民眾應留意保暖。

降雨方面，東北季風帶來的水氣較少，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區大多為晴到多雲。離島方面，澎湖及金門為晴時多雲，氣溫分別為20至23度、15至21度；馬祖同樣晴時多雲，氣溫約15至18度。

東北風增強沿海風浪大 海邊活動留意安全

此外，受東北風影響，桃園至台南、恆春半島沿海，以及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖，有平均風力6級以上或陣風8級以上發生的機率，海面風浪也較大。氣象署提醒，從事海邊活動及海上作業的民眾，應留意風浪變化，注意自身安全。

明起東北季風減弱 白天氣溫逐日回升

展望明（30）日，據氣象粉專「天氣風險」表示，東北季風將逐漸減弱，各地白天氣溫可望逐日回升，不過清晨仍受到輻射冷卻影響，氣溫相對偏低，尤其西半部日夜溫差較大，早晚外出仍須適時增添衣物。

目前中期預報顯示，下週北方冷空氣勢力相對偏弱，台灣有機會迎來一段天氣較為穩定、氣溫逐漸回升的時期，民眾可把握白天較舒適的天氣，但仍要留意清晨低溫及日夜溫差。