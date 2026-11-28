2026年九合一選舉投票結束後，明（29）日將迎來旅客返工人潮！台灣高鐵再加開8班全車自由座列車，當天北上列車超過100班；台鐵也增開彰化至七堵的6402次區間快車。部分高鐵加班車將於午夜後抵達終點，提醒旅客提前安排接駁交通。

高鐵北上逾百班 再加開8班自由座

高鐵表示，29日再加開8班全車自由座列車，除商務車廂外，其餘車廂均開放自由座旅客搭乘，南下3班、北上5班，其中包含南港至台中區間加班車，以及自台南發車的北上8826次。

北上8340次、南下8337次將於午夜後抵達終點站，最晚至凌晨0時50分。隨著這波增班，高鐵11月27日至30日選舉疏運期間累計加開79班，總計提供757班次運能。

台鐵增開北上區間快 彰化出發直達七堵

台鐵29日加開彰化至七堵的6402次區間快車，14:50自彰化發車、15:14自台中開車，18:12抵達台北、18:49抵達七堵。

沿途停靠彰化、新烏日、台中、豐原、苗栗、竹南、新竹、中壢、桃園、樹林、板橋、台北、松山、南港、汐止及七堵，旅客可至台鐵官網或「台鐵e訂通」App查詢完整時刻。

自由座先查等候燈號 避開尖峰時段

高鐵提醒，自由座旅客可透過官網、T-EX行動購票App及LINE TODAY「生活頻道」，查詢各站「自由座等候時間」預估燈號，盡量選擇綠燈時段搭車。

交通部統計，27日返鄉投票高峰，高鐵疏運32.1萬人次、台鐵84.8萬人次，雙鐵合計116.9萬人次。隨著29日迎來返程高峰，各運輸單位將持續視需求調整運能與疏運措施。