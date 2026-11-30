今（30）日清晨受輻射冷卻影響，北部天氣仍偏冷，台南以北及宜蘭、花蓮低溫約14至17度，新竹、苗栗近山區須留意局部低溫。不過，隨著東北季風減弱，今天白天起各地氣溫將逐漸回升，週末西半部高溫上看31度。

中央氣象署預估，未來一週各地大多為晴到多雲的穩定天氣，但西半部日夜溫差大，週三（12月2日）至週六（12月6日）部分地區須留意局部霧或低雲影響能見度。下一波天氣轉折預計落在12月8日、9日，受到鋒面及東北季風影響，北部及東北部將再度轉涼。

今晨低溫探14度 新竹、苗栗慎防局部低溫

氣象署指出，今天東北季風減弱，清晨受輻射冷卻影響，台南以北及宜蘭、花蓮低溫約14至17度，高屏及台東約18至21度，空曠地區及近山區平地氣溫可能更低，新竹、苗栗近山區須留意局部低溫。

白天起各地氣溫回升，西半部高溫約25至27度，東半部約23至25度。各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

離島方面，澎湖、金門及馬祖均為晴時多雲，澎湖氣溫約21至23度、金門15至22度、馬祖15至21度。

未來一週晴暖少雨 西半部高溫上看31度

氣象署預估，12月1日至6日環境水氣持續偏少，全台及離島大多為晴到多雲，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

未來一週各地氣溫逐漸回升，但早晚仍涼，尤其西半部日夜溫差大，早出晚歸的民眾建議多帶一件外套，並留意長輩、孩童及心血管疾病患者的保暖需求。

高溫預測西半部27至31度，東半部26至28度；低溫預測全台各地17至21度。澎湖高溫約24至27度、低溫約21、22度；金門高溫23至25度、低溫17至20；馬祖高溫22、23度、低溫17至19度。

週三起連4天易起霧 西半部、馬祖留意交通安全

氣象署提醒，週三彰化至台南地區，以及週四（12月3日）至週六西半部及馬祖，夜晚至清晨易有局部霧或低雲影響能見度，開車、騎車民眾應放慢速度、保持安全車距，往返離島的旅客也須留意航班資訊。

另外，12月4日海面風浪將增強，台灣北部海面、台灣海峽北部及巴士海峽陣風可達8級，各海面浪高約1.5至2.5公尺。

（圖／翻攝自氣象署臉書）

下波變天時間曝 12月9日鋒面通過再轉涼

這波穩定天氣預計持續至下週一（12月7日）。12月8日鋒面接近，北部及東北部將有局部短暫陣雨。

12月9日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中部及南部山區也有零星短暫陣雨，南部地區則為多雲。