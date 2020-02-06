中共封國在即，台灣已經發出旅遊紅色警戒，滯留中國台商要錢要命？面臨決斷，現在正是台灣「脫中保命」的時候了。圖／取自中國疾病預防控制中心

六朝古都，舊中華民國首都南京，在2月4日也封城了，因應「武漢肺炎」擴散蔓延，中國被封鎖的城市，來到34個，包括台商重鎮昆山，鄭州，可以預見，鄭州，溫州，杭州，三州封城，三處都屬於交通要道，旅客來往相當複雜，人口眾多，封鎖3地為了保護北京和上海，戰略企圖明顯，未來，北上廣深四大都會，已經岌岌可危，台灣從武漢撤僑行動，扯出隱藏旅客，暴露防疫破口，撤僑尚未結束，現在接下來，台灣要處理的就是南京城內的台灣人，如何找到回家的路。

南京和武漢，都是高科技重鎮，兩者相比較，南京台商比武漢更多，2016年，台積電的12吋晶圓廠，正式落腳南京浦口園區，主力製造14奈米，為了服務越來越多台幹，還設置服務台商家屬的學校，目前，台資企業在南京大約800家，從高科技到傳統產業，食品到醫院，以及金融，應有盡有，形成台資產產業鏈，往來台灣和南京的台商人口，超過武漢，武漢封城後滯留台胞500多人，南京封城有多少人滯留，至今尚未統計，但是，可以肯定的是，人口絕對多於武漢，如果要包機回台，對台灣的防疫又是大考驗。

南京若封城 台商衝擊大

中台30年關係，只能用一句「剪不斷，理還亂」形容，所謂，剪不斷的，不僅僅是少數愛中者的「中國感情」，還有台胞在中國經營所累積的財富，以及無法搬動的不動產，去年，美中貿易戰爭如火如荼，這些台商仍然沉溺觀望，以為雨過天晴，生意還是可以照做，美中貿易戰爭情況下，依然有著明天，沒想到，比美中貿易戰爭更加殘酷的武漢瘟疫，迎面襲來，很多台商終於留下悔不當初的殘念，以前沒趕快走，現在變成去留都兩難。

在「武漢肺炎」全球擴散的時候，小英政府也陷入最困難的決斷，瘟疫剛初始，美國防疫專家認為，台灣會是僅次於中國的感染區，但是，從這十幾天的表現來看，台灣醫療水準，讓人驚豔，政府決策步步準確，尤其是日韓兩國都認為，台灣做的比他們更好，日本確診突破35例，日韓兩國和中國經貿旅遊相當密切，目前也遭受重傷，確診超過台灣一倍，南韓人民心裡著急，上街抗議，要求青瓦台趕快做出封鎖中國的決斷，相對於北韓來說，北韓早早已經封鎖邊界，因為形勢比人強，北韓更缺醫療資源，這是金正恩的自知之明，在經濟制裁下，已經是半鎖國狀態，99%的旅客來自中國，這些中國旅客不足於讓北韓發財，反而會帶來災難，因此，提早封鎖，相差不大，更可以降低損害，唯有高棉逆勢操作，大開邊界，歡迎中國人入境，拒絕防控疫情，以為自己慈悲，刀槍不入，瘟疫之下，正在考驗甚麼才是真慈悲，香港為了是否砍斷入港通道，民間公民團體槓上港府，醫療團體甚至用罷工手段，威脅港府，職業道德和生命兩者間誰輕誰重？這又是另一個大問題。

自救保命是最高原則

日韓兩國的思考方向，不同於台灣，所以，也不需讚美台灣，因為對台灣真正的考驗，才剛開始，當下WHO處理中國瘟疫，顯然已經亂套，既然痛改前非，已經宣布PHEIC(國際關注的突發公共衛生事件)，卻又宣布無須對中國封鎖，這種兩套說法，只是把自己的公信力踐踏而已，「世衛組織」並沒有對會員國強制的權力，唯一擁有的專業能力以及公信力，在這次瘟疫，完全被「中國因素」折損，也難怪沒人要相信世衛組織的宣告了。

台灣目前擁有負壓病房數量1500上下，分布於北中南大型醫院居多，以這樣的病床數，應付1000名確診病患，已經相當吃力，如果發生像武漢大量病患出現情況，恐怕醫療抗壓力，也無法承受，所以，趁著大城市封城之前，展開撤僑，恐怕是必須考慮的行動了，因為，一旦社區群聚感染，在中國這幾個大城市爆發，台胞多一份罹病風險，也會增加撤僑的風險，很多人漫談道德，但是，瘟疫底下沒有聖人，貧窮或富貴同樣平等，自救保命，才是最高行為原則。

去年，許多預言中國國運，逢9必亂，中共在2019年，歷經香港抗共運動，現在正好是中共建黨99年，更是兩個9，瘟疫也在考驗這個邪惡政權，能否逃過2020年。

2月2日，一群武漢和湖北民運人士，在美國發出湖北獨立的呼喊，並且組織臨時政府，這恐怕只是地方對中共政權開出的革命第一槍，未來，是否會有更多省分，加入反共的行列，國際媒體仍然觀望。

中共在這次「武漢肺炎」處理，的確讓6千萬湖北人徹底寒心，旅外民運人士，趁機呼喊自救，也是情勢所逼，但是，僅僅依靠湖北革命，就想扳倒紅色中共政權，真的無法樂觀，我們當然同情湖北人在這次瘟疫中，被中共政府當作棄子，湖北人命運如同納粹當年統治下的猶太人，但是，被中共奴化70年的中國老百姓，能否一夕間腦袋清醒，一鼓作氣，趕走紅色中共瘟疫，結束災難，恐怕也只能看老天的能耐了。

中共封國在即，台灣已經發出旅遊紅色警戒，滯留中國台商要錢要命？面臨決斷，現在正是台灣「脫中保命」的時候了。