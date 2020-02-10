指揮中心執行官周志浩表示，台灣已向WHO送出我方參加武漢肺炎專家技術會議的名單，將以「Taipei」名義與會。(圖/擷取自中央流行疫情指揮中心直播)

世界衛生組織(WHO)新型冠狀病毒專家論壇將於11、12日於瑞士日內瓦舉行專家技術會議，邀請全球400位專家參與。中央流行疫情指揮中心表示，我方將以「Taipei」名義與會，目前專家學者名單已送予WHO審查。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，指揮中心執行官、疾管署署長周志浩表示，台灣雖經歷過SARS，但防疫的相關經驗並不多，若僅能透過線上方式參與會議，將無法與各國專家交流互動，也無法就新興冠狀病毒在國際間發聲。

周志浩說，截至目前，外交人員都還在爭取現場參加會議，這樣可以跟其他專家互動，取得更多得資訊。若確定僅能參與線上會議，仍會盡力取得我國所需資訊，盡量發問與其他國家進行交流，取得資料。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥則說，WHO會議將聚焦於新藥、疫苗的技術研發議題，因此我方所提交的專家名單也全都與新藥、疫苗發展有關。若可參與會議，專家將以個人名義參與，若無法現場參與，將透過線上視訊會議。

衛福部疾管署今天已送出台灣專家名單供世衛審核，專家將以「Taipei（台北）」名義參加會議，至於專家名單及人數則無法公布，由於與會者均須與WHO簽署保密協定，也無法進行直播。

世界衛生組織（WHO）2月11日至12日將邀全球400名專家舉辦論壇，先前WHO透露台灣將會以「線上」方式參加，疾病管制署積極爭取能現場參與會議，預計今天定案。