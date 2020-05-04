美國國務卿蓬佩奧星期日表示，有「大量證據」顯示，冠狀病毒大流行起源於中國武漢的一個實驗室，而不是附近的一個市場。圖／美國國務院Flickr

美國國務卿蓬佩奧星期日表示，有「大量證據」顯示，冠狀病毒大流行起源於中國武漢的一個實驗室，而不是附近的一個市場，但他拒絕說美國是否認為病毒是故意釋放的。

美國情報官員上周說，他們正在調查最初的新冠病毒爆發是由於接觸野生動物還是武漢病毒學研究所的實驗室事故。

「記住，中國有感染世界的歷史，他們也有管理不合格實驗室的歷史，」 蓬佩奧在美國廣播公司新聞節目「本週」上說，「這不是第一次因為中國實驗室的失敗而讓世界暴露在病毒面前。」

蓬佩奧說，人們「高度相信」病毒來自武漢實驗室，該實驗室正在研究蝙蝠體內是否存在這種病毒。蓬佩奧說：「有大量證據表明，這就是開始的地方。」

蓬佩奧說，他沒有理由懷疑美國情報界的共識，即這種病毒「不是人造的或是改變基因的」但他指責中國拖延向世界通報新冠病毒的威脅。

他說，如果中國不「企圖隱瞞和混淆」，世界範圍內的病例數量（目前已超過340萬，死亡人數近24.5萬）將不會如此廣泛。中國利用世界衛生組織作為一個工具來做同樣的事情。

他說：「我們可以證實，中國共產黨盡了一切努力，以確保全世界沒有及時了解正在發生的事情。有很多證據可以證明這一點。」

蓬佩奧說，美國和國際科學家不被允許到訪武漢實驗室，中國也沒有提供原始病毒的樣本。

蓬佩奧說：「我們從一開始就說，這是一種源自中國武漢的病毒」。「我們從一開始就為此感到悲痛。」

他說，現在中國已經開始了一場運動，以防止世界進一步調查中國在大流行病起源中的作用。

蓬佩奧說：「我們看到了他們把記者趕出去的事實。我們看到了這樣一個事實：那些試圖報導此事的人，中國國內的醫學專業人士，都被壓制住了。」

他說：「這是一個典型的共產黨人的造謠活動，造成了巨大的風險」。「現在你可以看到全世界幾十萬人和美國幾萬人」感染了病毒。

他說，美國總統川普「非常清楚：我們將追究那些肇事者的責任。我們將依照屬於我們的時間表這樣做。」