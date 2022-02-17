年底台北市長選舉，成為國人目光的焦點，一是因為首都之戰，當然是重中之重，台北市長成為進取台灣總統大位的跳板，有野心的政客，莫不垂涎三尺；其次是因為蔣萬安以蔣家後代成為不二人選。思想還停留在古代的國民黨人，尤其是忠於蔣家的孤臣孽子，把蔣萬安當作「趙氏孤兒」一般，期待蔣萬安能在國民黨快要被台灣人唾棄的危急存亡之秋，替他們保住這塊最後的陣地。內心的急切激越，可以想見。如果他真的成為國民黨的人選，我們可以預見他將激起這些人何等的熱情。其瘋狂的程度應該會遠遠超過韓國瑜之前激起的紅潮。自從蔣萬安踏入政壇，大家早就預見了這一個『步數』。只是現在看起來這個企圖更加清晰而已。

他的爸爸從章姓改為蔣姓，當時就引起不少爭議。蔣經國曾說蔣家後代不會從政。這個『祖訓』早就被蔣孝嚴打破。對蔣萬安應該不會有太大的拘束力才對。至於當時一直『蔣』不清楚、說不明白的一本風流帳，一般大眾雖然不無鄙夷恥笑者，但對橫死的章亞若和章孝嚴、章孝慈的身世，畢竟同情的多，而可堪指責的少。因此這也成為蔣萬安參選的一大資本。蔣萬安在自己臉書放出『萬安』之名，是『祖父』蔣經國親取的消息。看起來也是經過算計和評估的。蔣萬安有沒有可能成為『蔣市長』，甚至幾年後成為『蔣總統』呢？

2月13日《風傳媒》鍾秉哲報導了一篇文章：〈蔣經國為何終生不見孝嚴、孝慈？黃澎孝揭：他被章亞若騙了〉。文章主要引述黃澎孝的臉書文章，報導了當年本名章懋禮的章亞若，其丈夫唐英江因章懋禮和高等法院院長通姦，留下四封遺書自殺身亡。遺書中說章懋禮在家中儼如國王，通姦情事筆楮難宣，且屢屢逼他離婚，他因而羞憤自殺。1936年這個案子承辦的檢察官張汝澄還被誣控嫖娼，成為案外案。但是緋聞命案主角章懋禮被押看守所，由陸官一期郭禮伯將軍救出，改名章亞若，成為郭的小妾。後來郭禮伯介紹章亞若給蔣經國，據說章同時和兩人交往好幾年。在這當中就生下孝嚴、孝慈雙胞胎。這段孽緣和醜聞，成為蔣經國避之唯恐不及的風流債。蔣經國還有一則日記寫道，他的好友王繼春告訴他，章亞若所生的雙胞胎，係王的骨肉。這裡引述文字只是大意，詳情請看《風傳媒》該篇報導)。

如果這篇報導屬實，將成為蔣萬安參選的負債。雖然祖先的罪衍醜行不該由後代承擔。但是本來對章亞若和雙胞胎的同情，將因章亞若醜陋不堪的真面目而蕩然無存。甚至反而變成嫌惡。蔣萬安會喪失不少同情票。蔣萬安能否挺得住心理的煎熬，『名正言順』打選戰，將會成為一個很大的變數。

雖然蔡英文不久前才肯定蔣經國的『反共、保台』，但是蔣介石和蔣經國白色恐怖統治，在台灣人心中留下不可磨滅的負面印象。蔣萬安要利用『蔣』字招牌，當然也不能只挑好的吃。我很替他覺得悲哀。自己到底是誰的種？姓蔣好呢，還是姓章好？萬安啊！萬安！我看是萬萬安不了了。



蔣萬安（左）在臉書放出『萬安』之名，是『祖父』蔣經國親取的消息。圖／擷自蔣萬安臉書