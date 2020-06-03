延續「宜蘭市區計畫」：整個都市漸漸成輻射性向西南發展，因此宜蘭縣政府依日治時期所擬定宜蘭市區計畫的原圖，於1971年公佈實施宜蘭都市計畫。

宜蘭市都市急遽擴張：尤其是延著通往羅東的渭水路（今中山路二段）、神農路沿線發展，加上蘭陽大橋拓寬工程完工通車，使宜蘭市與羅東鎮接軌。因此於1980年正式公告宜蘭市變更暨擴大都市計畫案。

宜蘭市在1990年代後形成多核心發展

1.商業重心的舊城區，為宜蘭市早期發展、人口聚集的市街區。不過因發展已趨飽和，促使人口外移，使人口密度大幅降低。由中山路與新民路以及宜蘭東門觀光夜市、舊城東路等所形成的商業區，幾乎就是宜蘭市商業中心所在。

2.穩定成長的神農商圈：神農路新商圈的崛起，主要與文化中心、宜蘭運動公園先後完成，並開始運作有關，同時在此區域內文教機構聚集、住宅區林立，都形成了發展商業的極佳環境。

3.宜蘭縣政中心地區：是希望透過由公家機關率先的搬遷計畫，以縣政府為中心，帶動宜蘭市南部邊陲地區的發展，並期望將宜蘭市與羅東鎮連成一氣。

昔日宜蘭市因各時期社會、經濟等發展之影響，致使每一時期的空間結構出現不一樣的改變，未來宜蘭市受到北宜高速公路、宜蘭縣總體規劃等影響，相信宜蘭市將有嶄新的一面。



中山路和神農路是向南挺進的主軸。圖／李界木提供

五區三商圈

1950年（民國39年）國民政府來到台灣後，宜蘭正式設縣，宜蘭市也成為縣內唯一的縣轄市，1951年12月宜蘭市民黃樹雲當選首任民選宜蘭市長，縣政府置於此，人口數是各宜蘭鄉鎮市最多的。在蘭陽地區，是政經文教的重心，全縣級的設施，如縣政府、縣議會、文化中心、縣圖書館等，均設在宜蘭市。

今日的宜蘭市車水馬龍、人聲鼎沸，實在很難將它和古城聯想在一起，但是從地圖上略呈圓弧形的街道和街角的路牌，隱約的在提醒人們，這裡以前曾有座圓形的古城。對於古老舊城空間蘊含的豐富歷史與文化地景是任何新城市所無法取代的。

北區：以宜蘭河以北為界。現今梅洲里、筊白里、北津里、新生里、七張里。

是傳統入城的門戶，也是山腳觀光廊道進入宜蘭城的路徑。

南區: 以美福大排與嵐峰路以南、蘭陽溪以北為界。凱旋里、進士里、南橋里、南津里、建業里。是縣政府、科學園區、大學城及國民運動中心所在地。

中區: 以宜蘭河以南、鐵路以西、民權路以北為界。神農里、小東里、大新里、菜園里、孝廉里、北門里、西門里、南門里、中山里、東門里、新民里。是全國保留最完整水帶環繞的圓形城市，規模最適合步行，為宜居慢活、最具人文精神象徵的城市。

東區: 以鐵路以東、美福大排以北、宜蘭河以南為界。慈安里、中興里、成功里、新東里、延平里、東村里、黎明里。

西區: 以民權路以南、鐵路以西、嵐峰路以北為界。民權里、民族里、負郭里、復興里、擺厘里、文化里、思源里、七結里、建軍里、泰山里。為行政與教育的核心。



五區與宜蘭全市發展計劃：分為1.中心市街地區、2.中心南側發展地區、3.鐵路以東地區、4.縣政中心周邊發展地區、5.宜蘭河北側地區等五區，大致相符。(宜蘭市公所) 圖／李界木提供

東門商圈

東門商圈位於宜蘭市東港陸橋下，緊鄰宜蘭火車站，交通便利，因而成為溪北地區人氣最旺的地方。歷史悠久的東門夜市，各式蘭陽小吃一應俱全。東門夜市的百貨商品也和小吃齊名。另外，由於宜蘭規模第二大的友愛百貨近在咫尺，逛街人潮不少。

新民商圈

新民商圈位於宜蘭市北起新民路，南至光復路附近，座落於宜蘭火車站前之黃金商業地段，是旅客入境宜蘭市必經「門戶」，其環狀商圈目前已成為本市食、衣、住、行、育、樂之匯集中心，活性化的商業發展趨勢，已斐然有成，聲名卓著。在「行」的優勢上，四通八達的市區交通網絡，更突顯其有利的天然條件。

神農商圈

神農商圈位於宜蘭市神農路1段、2段附近，地處宜蘭市之交通運輸要道，目前已成為精華地帶，是蘭陽平原北上南下之交通要衝，舉凡民生業類均在此匯集流暢，而多元化的商業發展趨勢，已斐然有成。神農路新商圈的崛起，主要與文化中心、體育公園先後完成，並開始運作有關，同時在此一區域內又有宜中、蘭女、復興國中等校，加上國立宜蘭大學、蘭城新月廣場是目前東台灣最大的購物中心及百貨公司。這都形成了發展商業的極佳環境。

宜蘭河濱公園

宜蘭河濱公園，是指宜蘭河流經宜蘭市區的河岸公園，原本是河川，泛洪形成的河岸地，經過整治規劃之後，種植草坪，修築步道，闢建運動場，鋪設自行車道，美化環境，而成為一條水岸綠色廊道。

宜蘭河濱公園南岸，從宜蘭市力行抽水站一直到員山公園，北岸從力行抽水站對岸一直到梅洲圍的石碑往前幾公尺為止（目前尚未完全開發完成）。兩岸延綿數公里，是宜蘭人平日休閒、情侶約會、釣魚、賞鳥、辦活動、玩模型賽車、練壘球、打籃球、划船…等的最佳場所。



宜蘭河濱公園圖(宜蘭市公所) 。圖／李界木提供



綠色草原和噴水池。圖／李界木提供



河岸青青草原。圖／李界木提供



這條步道滿悠閒的，在宜蘭河濱公園宜蘭橋東邊那頭，還有籃球場呢。圖／李界木提供



利用運動設施拉拉筋骨運動一下。圖／李界木提供



玩賞模型車賽車場。圖／李界木提供



河旁邊有人練棒球。圖／李界木提供



輕風徐徐吹來，沈醉在這宜蘭河夕陽。圖／李界木提供



西堤早曉跟西堤晚眺一樣的美！圖／李界木提供



龍舟賽。圖／李界木提供



現為划行獨木舟的好地點。圖／李界木提供

宜蘭河自行車道

宜蘭河自行車道，這條總長：12公里，起訖站：宜蘭河濱公園到員山公園。宜蘭河線自行車道，是從員山公園至中山橋銜接宜蘭河濱公園，一路沿著宜蘭河畔的堤防走，在四月天，春灑大地，一片綠，飽纜怡人風光，踏尋前人史跡(員山神社)，享纜"蘭陽十八勝"之一：西堤晚眺，不亦樂呼。

宜蘭河濱公園經整治與規劃，成為市民熱門的運動休閒場所，整齊乾淨的河堤景觀，儼然成為宜蘭最美的自行車道。 宜蘭河濱公園的起點，位於宜興橋旁的力行抽水站，可以騎著自行車沿著宜蘭河右岸的堤防，一路騎自員山鄉的員山公園，全長約6.7公里。 而河濱公園的綠地，則主要集中於宜興橋與西門橋之間，約長2公里，最適宜休閒散步。



宜蘭河濱公園人行及自行車道。圖／李界木提供



經過慶和橋後，人行步道與自行車道合而為一。圖／李界木提供



津梅棧道（慶和橋旁側），通往宜蘭河對岸的津梅地區。圖／李界木提供



社福館前的高架眺望塔，爬上高樓，登高望遠，風景非常迷人。圖／李界木提供



左岸自行車駐車平台及結頭份廣場。圖／李界木提供



對面(北岸)的走道設置也是一樣。圖／李界木提供