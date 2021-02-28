布拉格紅衣主教把新冠病毒稱為中國生物武器。儘管當地學者和中國外交官立刻對此批駁，但這件事的背後卻反映出，當地一些精英層日益把北京與過去不得人心的東歐共產黨政權畫等號。

除捷克外，中國在其他東歐國家也開始遭遇越來越多的冷淡待遇。

捷克著名紅衣主教杜卡表示，新冠病毒是「中國的生物武器」。杜卡2月初在布拉格聖維特主教堂的一次佈道活動上說，全世界的軍事專家們都知道新冠病毒的洩露來源，但他們只是不敢講，害怕講，不可能說出來。

捷克天主教領袖的這番話首先被當地的美國有線電視新聞網（CNN PRIMA NEWS）報導，捷克其他媒體、包括俄羅斯官媒在內的許多媒體稍後都大量轉載引用。

中國在當地的大使館2月17日發表聲明，要求杜卡紅衣主教糾正錯誤和消除惡劣影響。中國外交官說，新冠病毒來源是複雜科學問題，不應用彎曲和猜疑取代科學研究。紅衣主教的言論沒有證據，是誹謗和污名中國。

紅衣主教影響大 事件引起反響

杜卡是天主教布拉格總教區的紅衣主教。他所在的聖維特主教堂位於布拉格城堡內，是捷克最大的天主教堂。今年78歲的這位紅衣主教因為時常針對捷克政局發言針砭時弊，讓他既擁有很多粉絲，同時也惹來不少批評。

但杜卡紅衣主教一直被認為與捷克政壇關係密切。他更被認為是前總統和前總理克勞斯的親密盟友。在捷克和歐洲政壇至今擁有很大影響的克勞斯是捷克民主化之後，幫助捷克經濟從計劃向自由市場過渡轉型的主要操盤手。克勞斯年輕時參加過布拉格之春運動，後來在共產黨統治時期不顧風險組織學術沙龍討論市場經濟理論，再後來與前總統哈維爾一起參加天鵝絨革命，並進入哈維爾所領導的政府內閣。

捷克社會宗教氣氛濃厚，天主教更擁有巨大影響。宣稱新冠病毒是來自中國的生物武器，類似言論不是出自普通市民之口，而是由一位有背景，有影響的捷克宗教領袖在最大的天主教堂內佈道時說出，這起事件因此引起了極大關注。

經歷坎坷 發表有關言論不奇怪

在共產黨統治年代，杜卡紅衣主教和他家人的命運都非常坎坷。二戰時期，杜卡的父親曾加入英國建立的捷克斯洛伐克軍團與希特勒納粹法西斯戰鬥。戰後他父親回鄉，卻遭到已在捷克斯洛伐克執政的共產黨政權的迫害。

杜卡本人早年雖然完成神學教育，但長期被禁止從事宗教活動，他只好地下秘密傳教和推廣神學教育。在1981年，杜卡因為散發宗教宣傳資料，同時違反官方宗教監管方面的法律被逮捕判刑。杜卡曾與捷克前總統，著名前持不同政見者哈維爾在同一所監獄服刑。

一些觀察人士說，如果知道了杜卡紅衣主教的這些經歷，對他有關中國的言論就並不感到奇怪。

中國不變 難改負面印象

俄羅斯時事評論人士尼科里斯基說，中國許多地方近些年來搗毀教堂，拆除十字架，一些牧師和信徒被拘捕，同時不讓人們宗教聚會和傳播宗教刊物。捷克，以及其他東歐地區，包括俄羅斯的媒體都大量報導了宗教在中國的處境，因此造成捷克的宗教界人士，一些精英階層和民眾都對中國看法負面。

尼科里斯基說，由於捷克人的宗教自由過去都受到限制，捷克社會現在很自然非常容易把中國和過去不得人心的東歐共產黨體制等同起來。

他說：「在中國所發生的事情立刻能喚起捷克社會的歷史回憶。當年禁止捷克人去教堂禮拜， 如果參加一些大型宗教節日的集會，也會面臨被逮捕的風險。如果散發聖經和其他宗教資料，同樣會被刑事調查。」

尼科里斯基說，對北京來說非常糟糕的是，宗教信徒的處境在中國看不到改善，中國反而在東歐地區大力推動外交活動，這自然會引起擁有政治迫害歷史的當地社會和一些精英階層的反彈。

中國在東歐日益遭冷落

捷克總統澤曼以親北京和親莫斯科聞名。疫情爆發後，中國去年也曾向捷克運送了口罩等醫療防護物資。但中國雖苦心經營與捷克的關係，仍難改變當地社會對中國的負面看法。

捷克官方不久前禁止中國參加捷克核電站建設。捷克參議院議長和首都布拉格市長也曾組團訪問台灣。布拉格市與北京市取消了雙方友好城市關係。捷克安全部門在最近幾年所發表的年度報告中，幾乎每年都把中國和俄羅斯認定為國家安全主要威脅。