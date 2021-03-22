中國楊潔篪、王毅和美國布林肯、蘇利文於3月18日在安克拉治舉行會談。從這個會談針鋒相對的情況和美國事先已經多管齊下的戰略佈局看來，美方並不強調美中兩國國家利益的衝突，而是特意突顯中國危害世界和平以及安全的諸種霸權行為。我們更可以看到一種文明和價值體系的衝突。這可以說是更難解決的爭端。

種種跡象顯示，這次會談並不在美國規劃中。布林肯就任不到一個月，就積極與歐盟及成員國外長連繫，並於2月22日受邀參與歐盟外長視訊會議，在會中表示歐美要展現共同應對中國挑戰的姿態。中國濫權、掠奪性的作為及利用出口來推動技術威權主義是美國與夥伴盟友必須緊密合作的議題。

3月12日，在美國主導下，美、日、印、澳舉行四方安全對話領袖視訊峰會。是美國印太戰略的實現，劍指中共。

3月15日布林肯與國防部長與日本防衛大臣岸信夫會談，重申美國對地區安全的承諾，並強調美日同盟關係的堅實。16日與日本外務大臣茂木敏充舉行2+2會談。所面對的共同威脅，當然就是中共。

3月16日，更新《香港自治法》報告，點名制裁24位中港官員損害香港自治。白宮國家安全顧問蘇利文也和法國總統外交顧問波恩、德國總理安全政策顧問海克、英國首相國家安全顧問勒夫古夫討論美中會談事宜，說明美國堅定的立場和政策，不讓盟國對美國信心動搖。

3月17日，布林肯、奧斯汀與南韓外交部長鄭義溶、國防部長徐旭舉行2+2會談，批判中共一貫違背承諾，並發表聯合聲明，強調美韓同盟及印太和平與安全的重要性。美國國防部長奧斯汀會談後，繼續單獨訪問印度的行程。



作者指出，在美國主導下，美、日、印、澳舉行四方安全對話領袖視訊峰會是美國的印太戰略。圖／擷自拜登推特

楊潔篪潑婦罵街「見笑轉生氣」

這些都是美國早就規劃好的戰略佈局。到亞洲與盟國舉行這麼多會談，就是過門不入，不去中國天朝朝拜。這要讓中國的臉面往哪兒擺？所以我猜想中國一定是向拜登施壓，無論如何也要美國和中國來個2+2會談，扳回一點顏面。所以美國就勉為其難，答應和中國會談，但是只能安排在回程的加油站安克拉治，並且以防疫為由無法一起餐宴。憋了一肚子氣的楊潔篪被問到吃飯了嗎，還回說吃了泡麵。看得岀中國一直想把這個會談的重要性放大，但是美國卻打臉說這不是一個戰略層次的會談，也沒有後續會談的安排和打算。這一下面子掛不住了，『見笑轉生氣』乾脆潑婦罵街，擺出大國霸權姿態，至少滿足中國國內民族主義大國崛起的虛榮和情緒。極度自卑會變成過度傲慢。以這樣的心態辦外交，絕對會是一場災難。儘管中國大內宣造成過度膨脹的強國夢，已經騎虎難下。美國到日、韓訪問過門而不入的新聞一定無法掩蓋。這肯定會讓中國百姓不但開始懷疑習近平的治國能力，恐怕民族主義的狂熱，也會變成不可控制的動亂。這是維穩政策不可接受的挑戰。因此明知美國不願意，會談也不會有成果，無論如何也得要先爭得一個面子再說。但是想不到，布林肯卻以好言相勸的態度，說美國也會犯錯，但是美國的制度卻能從錯誤中改過。接著就提出中共最忌諱的新疆、香港問題，以及對台灣的武力威脅。楊潔篪只好『橫柴入灶』回說，美國有美國式的民主，中國有中國式的民主。真的是睜眼說瞎話，也不怕人笑話。並且還擺出流氓架式，說美國沒有資格對別國指指點點。這些話既非外交辭令，也不是文明的表現。顯然這樣的作為，除了滿足中國大內宣的需求之外，在國際上成為笑柄不說，也讓美國人民看清中共醜惡的嘴臉，更加討厭中共。我認為這樣的會，比不會要糟糕得多。中共一向善於談判，對外交細節也斤斤計較。但這一次讓人看出習近平外交手法的拙劣。



楊潔篪在美中會談中態度強硬。圖／擷自公視新聞影片

另外一個失敗的外交，則非台灣莫屬。拜登政府全世界繞了一大圈，偏偏就是不理台灣這個第一島鏈的關鍵國。台灣人應該忍辱負重，徐圖建國大計才是正辦。想不到執政黨不甘寂寞，派出一個陸委會的邱太三，提出自以為聰明的『建設性模糊』的九二共識。連國民黨都曾考慮拋棄的枷鎖，民進黨卻硬是在這個時候自己往圈套裡鑽。或許這個好耍小聰明的政黨，以為在中共最衰的時候，對它雪中送炭，或許中共會知道感恩。可是，看到邱太三那種自作聰明的輕挑態度，中共不一肚子火才怪。這是我看過的最不莊重、最不得體的外交發言。如果要對世界或美國表示一下台灣的存在，美國人在討厭中共的當下，美國對作為盟友或被保護國的台灣，會不會對台灣的忠誠產生懷疑？至於，台灣的主張，難道可以這樣輕率提出的嗎？台灣的政黨和政客，大多善於短線操作選舉，對治國甚至建國，少有恢宏的器識和大志。這是從這次美中會談所引起的憂慮。希望台灣政黨、政客，多培養自己對國家的器識和志氣，少作個人或派系私利的盤算。這樣各黨各派才能在國家的共同志向和利益上團結一致。