日本產經新聞駐台記者矢板明夫說：「台灣很多表現就是罹患巨嬰症候群」，這個詞也可以用來批判中國，只要權利，不負責任，永遠長不大的政權。

顧名思義，所謂巨嬰症，指的就是外表已經成熟，內心還是像小孩般脆弱，需要被保護，台灣在民主制度下，養成只要權利，不要責任的巨嬰症，而中國卻是獨裁治理下的巨嬰，外表剛強，自我封閉，身心靈完全因為被洗腦而扭曲脆弱，與國際社會嚴重脫節。

這種分析其來有自，尤其是台灣人對公共議題所表現，百分百適合巨嬰定義。

就以四大公投來看，支持反美豬進口、保護觀塘藻礁、重啟核四、公投綁大選，都有超過五十％贊成者，這些情況只有一個結論：巨嬰社會。

國民黨很顯然理解台灣這種巨嬰社會的性格，於是把這四個關係民生和國家發展的議題，包裝成反政府倒閣的議題，於是，多數台灣人陷入巨嬰情緒，成為被反對黨綁架的傻瓜。

就以藻礁議題來說，觀塘設計為第三個天然氣接收站，目標是以燃氣取代污染嚴重的燃煤，當年國民黨設計的接收站面積甚大，當地環保人士就以破壞藻礁及近海魚類為由，進行抗爭，致使工程長期延宕，民進黨上台後，將接收站面積縮小並外移，希望在環境和經濟發展議題衝突下得到平衡，卻依然遭到國民黨政治操作，台灣既不是能源生產國，天然氣必需仰賴進口，沒有接收站，天然氣進不來，無法取代媒碳，空污無法下降，人民憤怒，結局就是執政者失去選票，損害少數藻礁，換來新鮮空氣，這是代價問題，有腦袋的人民當然知道這種交換無法避免，只有巨嬰才要馬兒跑，又要馬兒不吃草。

加入CPTPP是大勢所趨

進口美國豬也是一種交換，在區域經濟自由貿易規則下，台灣希望免除關稅，加入台美自貿體或者加入CPTPP是大勢所趨，台灣不想持續被國際經濟排除在外，讓台灣投資者留在國內，那麼接納美豬，甚至日本核災區食品，也是交換條件，自由貿易也是自由選擇，如果你不想吃美豬，你選擇不買，這是自由，但是沒吃之前，國民黨就把美豬貼上有毒標籤，這就是典型政治操作，欺騙有巨嬰症狀的台灣人，如果台灣人設身處地，假如自己是美國人，當台灣人把美國人打進吃毒豬長大行列，卻在危險時刻要美國人來救援，請問美國人會怎麼想？

馬政府時代，花了大筆預算搞核四，結果才知道建在危險地震帶上，只好又花大錢封存，這筆帳還沒算，居然又是國民黨要搞重啟，這不只把台灣人當無知巨嬰，更是把台灣人當傻瓜，卻有一大堆人跟著起哄，這些人就是典型長不大巨嬰。

過去國民黨怕公投，現在發現公投議題可以操作，捆綁大選投票，開始熱衷公投議題，這點我不反對，但是台灣最急迫是統獨公投，請國民黨在2024年大選提出統獨公投，附加歸屬法案，支持中國者，可以合法回到中國居住，愛台灣者住台灣，結束台灣一小撮支持被中國併吞，所帶來的亂象。



在區域經濟自由貿易規則下，台灣希望免除關稅，增加國際競爭力，加入台美自貿體或者加入CPTPP是大勢所趨。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成