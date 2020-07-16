國民黨的五鬼搬運大法，最厲害的地方就是讓你找不到真正的最後受益者，因為，這些金錢最終流到海外，甚至被信託的大帽子戲法掩蓋。2000年，阿扁開始想查黨產，國民黨已經利用股票搬了一次，馬英九任內對三中交易案，也如法泡製，目前還在官司審理中，黨產最後變成私有，藏在最黑暗之處，讓你無從知道誰拿了好處，這種手法也經常在各國的貪官帳戶中出現，人頭帳戶或者信託帳戶，真實的受益者只有律師知道。

台灣缺乏海外查帳的權利

北韓貨幣交易之後，台灣的航運鉅子只是擁有者，很顯然他的背後還有最終受益者，這些人才是侵吞國民黨巨量資產的大貪，很可惜，台灣缺乏可以向海外調查的法定權利，連文件也無法取得，如果是美國，情況就會不同。

「武漢瘟疫」重傷美國，不但打亂美中貿易戰爭的協議，又因為香港版國安法推行，美國和中國徹底翻臉，美國川普總統簽署「香港自治法案」，對香港的中共黨國高官祭出懲罰，裡面最重要就是凍結被懲罰官員的美金資產。

美金是國際指定貨幣，這是美國可以施行長臂管轄權的利基所在，不管是過去對俄羅斯迫害人權的「馬格尼茲基人權問責法」，或是「香港自治法案」，目標都是對人權惡棍懲罰，上一波，遭受懲罰對象是新疆黨委書記陳全國等人，這一次是針對香港高官，除非你在海外沒有美金，否則很少人不被這一招震嚇。

美國透過國內法「肥咖條款」，可以對海外美國人查帳，也可以通過以上法案，對外人查帳，台灣卻缺乏這個法律，所以，很多有錢人寧願把錢放在海外，自己在國內裝窮，國民黨當然也是裝窮一族，否則就是財產被過去黨國高幹吞了，現在的黨工還自願變成傻瓜一族，黨主席還要借錢發工資，卻還是有人搶著幹，這個黨很讓人想不透。

美金是人之所好，代表財富，但是，不義之財無法久遠，道理一樣，所有富豪、集團老闆、各國權貴貪官，都想辦法把他的財產藏在一個沒人知道的地方，但是，只要是使用美金轉帳，各項交易都會在美國銀行存下紀錄，就算你放在瑞士，也同樣會被找到，除非你的金錢來源清白，或者不隨便移動。

國民黨這批金錢，剛好在灰色地帶，若要認真追究，國民黨躲過制裁北韓的缺口，和北韓進行經貿來往，這裡面很難說美國或聯合國完全不知道，想一想，北韓手上缺乏美金，台灣卻願意和北韓做生意，還樂於欠帳，太奇怪了，就算是基於人道理由，也令人難以理解，如果美國或聯合國一向知情，那麼很可能睜一眼閉一眼，更何況台灣並非聯合國一員，照道理也可以不理會聯合國的法令，但是，當年國民黨從北韓拿到如此大批貨幣，詳情如何，也只有當事人知道，這也是我積極想要拜訪劉老原因之一。

國民黨知道北韓幣來自美國

雖然劉老住院開刀，無法和他約到拜訪時間，但是，透過朋友居中傳訊，我所掌握的資料和劉老比對，相差並不大，當年，為了進一步和北韓拉近關係，甚至朝向建立邦交努力，國民黨利用中央投資公司旗下的中港貿易公司，擔任台灣和北韓之間的經貿推手，當年的中港貿易公司設址香港，總經理是馬愛珍，電話中劉老說，這批北韓貨幣是馬愛珍奉命從平壤經過談判之後，才運送回來。中港公司等同國民黨在香港資產的管理單位，當年，國民黨在香港擁有大樓以及書局和地皮，但是，在97之前，國民黨擔心遭到中共清算沒收，所以用很低價格把資產變現處理了，詳見黃煌雄所寫，《還財於民》。

這批北韓貨幣運出之前，劉老已經知道，「這批北韓貨幣當然是有價貨幣」，以劉老對財經的理解，如果不是美國人印製的金錢，而是北韓自己印製的無用鈔票，根本無法出國匯兌，那麼國民黨何必費那麼大的力氣，把這批貨幣運到台灣呢？海運費用也要錢，不是嗎？

所以，美國用金錢收買北韓投進西方民主陣營的計畫失敗，後來以「六方會談」企圖挽回計畫，最後也因為金正恩上台破局，從另一方面來看，半島的去核化，正好和北韓的改革開放一體兩面，北韓不願意放棄獨裁專制，最後留下這個殘局，如今還是亞洲和平的噩夢，當年美國的大邊疆主義受到阻礙，印製好的北韓貨幣，又回到美國手上，倒是，國民黨裡面誰拿到好處？