《反滲透法》三讀通過，國台辦嗆台灣「大開民主倒車」。獨裁政權關心起台灣民主，差點沒讓人笑掉大牙。中共如此氣急敗壞，正說明《反滲透法》對其在台灣的滲透將造成極大打擊，更突顯民主選舉的重要。

老實說，台灣遭中共統戰滲透已非一朝一夕，國際政治專家及媒體等一再提出警告，然台灣政府始終未加以重視。直到2018年底，九合一大選民進黨潰敗後，始驚覺防制中共滲透的工作已刻不容緩。但執政黨版的《反滲透法》去年5月雖然提出，遭到立法院內國親兩黨團、中共同路人及紅媒強力杯葛。

「反送中」加速《反滲透法》通過

在國親黨團焦土抗爭，及民進黨內鴿派配合下，本想半推半就，順水推舟，演齣戲，藍綠各取所需，一方可向中國交差，一方可向支持者交代就好。無奈香港「反送中」抗爭愈演愈烈，激發台灣民眾強烈的亡國感；中美「貿易戰」演變成「新冷戰」，導致台灣必須配合美國對中國霸權進行圍堵，以換取美國支持；加上2020大選逐漸逼近，選票帶來的壓力，在在形塑《反滲透法》選前必須通過。

於是案情急轉直下。民進黨於11月29日被迫提出《反滲透法》逕付二讀後，原本為中共效犬馬之勞的國親兩黨，不知所措，立院黨團一改「頑強杯葛」，採取「消極抗議」方式表達訴求，審議過程參選區域立委者多避之唯恐不及，只見黨團幹部及不分區立委靜坐，不但放棄逐條表決，更於全案付表決時放棄投票，法案三讀後的黨團說明也不要了，形同對《反滲透法》立法過程，全面放水。自圓其說，不是反對《反滲透法》，而是反對倉促立法，違反程序正義。道盡了，「吃這個也癢，吃那個也癢」的感受。

何以至此？關鍵在於「選舉」，因為只要跑選舉的人都明白，當今台灣社會的主流民意在抗中保台。都不難體會，有8成的人認為台灣是一個主權獨立的國家，反對一國兩制；討厭中國共產黨；對中國併吞台灣、統戰台灣、滲透台灣的行為極度反感，期待制定《反滲透法》，保護台灣安全。任何想贏得勝選的候選人，不可能一方面要討好中共，一方面又要順應民意。民主選舉讓親中政黨候選屈從民意。