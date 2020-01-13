蔡英文總統以817萬票大勝，成為史上最高得票數的總統，象徵台灣人民對她高度的期待，希望在没有連任的包袱下，能做出自己，走出真正的台灣路。圖／蔡英文競選辦公室提供

2020總統大選，蔡英文總統以817萬票，大勝國民黨候選人韓國瑜的552萬票，成為史上最高得票數的總統，這樣的結果讓社會各界人士「跌破眼鏡」。其實這樣的情況，象徵台灣人民對蔡英文有高度的期待，希望給她連任的機會，在第2任任期內，在没有連任的包袱下，做出自己，走出真正的台灣路。

台灣或世界上的民主制度，總統任期往往是2任制，前一任期因為受到要尋求連任的機會，在施政上時常會綁手綁腳，不能做出大刀闊斧的改革，推出自己理想的施政藍圖，第2任期因為没有連任的包袱，才是真正改革的時候！

李登輝是第一位公民直選產生的台灣總統，被美國《時代》雜誌稱為「民主先生」，執政12年的生涯，明顯可以分成2個階段，前大半部是他權力尙未穩定，要向國民黨的保守勢力妥協。這段時期他自喻是「虎口下的總統」，要在權力鬥爭的㚒縫中求生存。

在這個時期李登輝推動憲政改革，包括「萬年國會改選」、「總統直選」等，讓台灣民主化，但在國家定位上，他在許多公開場合表露要實現「以三民主義統一中國」的理想。1991年，李登輝主持下的國家統一委員會通過了《國家統一綱領》，有「臺灣固爲中國一部分，大陸也是中國的一部分」這樣的說法。

直到1996年，他以54.0%的得票率，成為歷史上首位公民直選的國家元首，他才勇敢說出自己的心底話，1999年7月，他在接受《德國之聲》錄影專訪的時候，明確提到海峽兩岸的關係，是「特殊的國與國關係」，這也是轟動一時著名的「兩國論」。

陳水扁總統也是在連任成功後，調整政治路線，他於2000年5月20日總統就職演說中提出「四不一沒有」的承諾，當時中國國務院總理朱鎔基回應說，將對陳水扁「聽其言、觀其行」。2004年3月扁順利連任，在2006年2月28日終止國統會與國統綱領，2007年3月4日，他在出席臺灣人公共事務會晚宴時，發表「四要一沒有」，即「臺灣要獨立、臺灣要正名、臺灣要新憲、臺灣要發展；沒有所謂的左右路線問題、只有獨統問題」。

馬英九總統奉行其父馬鶴凌「化獨漸統」遺訓，在第2任內，推動終極統一，為了通過服貿協議，引發太陽花學運，才讓他完成中國統一的「歷史地位」的工程受阻，如果没有太陽花運動的發生，台灣歷史將為之改觀！

李登輝深受日本哲學家西田幾多郎「場所哲學」的影響，認為什麼樣的「場所」，就要做什麼樣的事情，因而成為民選總統，權力穩固以後，他決意活出自己，走出台灣路；如今蔡英文拿到有史以來最高票數連任成功，她更有條件在對她有利的「場所」 中，推出各種改革，留下歷史定位，面對台灣人民對她的高度期待，她在未來4年會做出怎樣的回應與行動呢？