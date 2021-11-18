以商逼政是老共的爛招，在共產黨眼中，世間所有事務都只為了服務政治，用經濟脅迫對手，是永遠不退流行的招術，對付台灣如此，現在也用來對付美國，目前中國經濟已經出現跳崖下滑，因此以商逼政也越來越露骨，可見老共真的急了。

尚未撤離中國的美國企業，正在遭受「信騷擾」，這是路透社最近一則報導稱：中共駐美使館，要求在中國有利益的美國企業商人，必需寫信向華府或國會議員施壓，不要通過抗中法案，尤其是針對中國的2021《美國創新及競爭法案》，許多美國企業擔心這種遊說行動，將違反外國代理人法案，替中共進行反政府的不當遊說，過去只能檯面下，其實，長期以來，中共都是如此做，只是這一次比較不加遮掩而已。

美國兩黨對於抗中，大致上獲得共識，但是實際的行動卻很緩慢，甚至倒退走，從冬奧運動會就可以知道，兩黨都認知中國迫害維吾爾人權，定義種族滅絕，但是談到抵制冬奧，大家又退縮了，運動是民間事務，美國不願意用政治干預運動，這種軟弱態度傳達給中共，結局就是中共作法會越來越野蠻，寫《百年馬拉松》的白邦瑞說：美國用紳士處理土匪問題，根本自討苦吃。

美用紳士處理土匪問題

美國在抗中行動上無法一致，主要原因還是紅色滲透美國，比我們想像還嚴重，尤其是金融重鎮華爾街，中共高官子女以及紅二代盤據於此，一則為自己家族利益洗錢，二來服務中企赴美發行上市，割美國人韮菜，前陣子習近平打壓補教業，這些補教業得到風聲，在美國先拋售持股，割了170億美元韮菜，最後倒楣還是美國投資者，為了嚴格審查在美國上市中企，大搞空手入白狼，已經有兩百多家中企被迫下市。

即便中共已經左轉，企圖擺脫資本主義，恆大倒閉造成美國債權人哀嚎，美國「公務員退休基金」也因為投資中國受創，事實已經擺在眼前，但是，華爾街仍然有投資者對投資中國情有獨鍾，這已經擺明和美國抗中政策對幹。

最近，《華爾街日報》揭露：美國政府正努力抗中，但是最大破口就是華爾街，尤其是具戰略物資意義的半導體產業和晶片，美國英特爾投資上海概倫電子，被點名的創投公司還有紅杉資本，紅點創投，經緯創投，總共67筆投資，加碼投資中共半導體業，金額超過百億美元。

中共把半導體產業視為戰爭要地，可惜十年來砸下重金，到台積電挖角，至今還是落後，說穿了就是資本不足和人材問題，一條七奈米生產線就要投下200億美金，雖然，中共挖了台積電的蔣尚義、梁孟松、楊光磊，最後缺乏艾斯摩爾光刻機，仍然無法成事，韓國三星也砸重金，可惜製造良率太低，仍然無法超越台積電，真正護國神山成功要素相當複雜，當然資金仍然是重點。

美國政府已經發現：華爾街資金流動龐大，長期存在無法管制的破口，目前正在加大力度修法，因為老共是土匪，錢進中國投資，最後就是讓自己淪為中共肉票，反過來傷害美國利益，美國企業受到中共挾持，遲遲走不出中國陰影，以商逼政層出不窮的原因也在此。



作者指出，美國過去資金大量進入中國，導致如今美國企業受到中共挾持，難以走出中國陰影。示意圖／擷自公視新聞影片