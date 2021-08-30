蘋果手機是由台商富士康在中國代工製造。但是，沒有人，甚至包括中國人，會說iPhone 是中國國產手機；因為蘋果手機的發想、研發、設計、軟體、知識產權等這些核心要素多與中國無關。事實上也沒有中國人會癡呆、膨風到的主張蘋果是中國的國產手機！

日、韓、泰諸國代工AZ疫苗，韓國也代工莫德納疫苗；這些疫苗代工的國家也沒有主張、台灣也沒有人認為AZ是日、韓、泰等國的國產疫苗或莫德納是韓國的國產疫苗。理由無他，這些疫苗的發想、研發、配方、製程、知識產權等這些核心要素多與這些國家無關。

所以，在全球化的現在，要判斷高端疫苗是否台灣國產就要看該疫苗的發想、研發、配方、製程、知識產權等這些核心要素是否與台灣密切相關，否則高端只是供應鏈的一環，甚至只是一個螺絲釘或打工的小弟或出面的掮客而已。

抗SARS大將透露的訊息

根據扁政府時代抗SARS大將、當時的疾管局長蘇益仁的說法，高端是否台灣國產疫苗，其答案是否定的。

本年5月，蘇益仁接受遠見雜誌專訪。該專訪被寫成〈「驚爆內幕」抗SARS名將蘇益仁：疫苗策略連環錯，台灣恐掀拒打潮！〉一篇報導，並於6月2日上網。

根據該報導，2020年新冠肺炎疫情爆發後，蘇益仁立即被延攬進行政院「COVID-19科技防疫推動會議」擔任疫苗組召集人。2020年3月蘇益仁得知高端與美國NIH簽下疫苗合作MOU後，蘇益仁緊急聯絡時任行政院副院長的陳其邁，與剛選上副總統的賴清德，三人前往高端了解後，決定啟動台灣「戰備疫苗」開發計畫。原先開始的計畫是，若一切順利，2020年底將有一百萬劑「戰備疫苗」。所謂「戰備疫苗」，是為了因應一旦的疫苗無著，為了緩解第一線醫護人員的燃眉之急之用，並不是製造沒有三期試驗報告的疫苗供一般民眾施打。

抗毒鐵三角已與決策無關

遺憾的是，蘇益仁於2020 年6、7月間因故辭去疫苗組召集人，陳其邁也因高雄市長補選辭職，而副總統賴清德除了把左手讓給高端疫苗注射以外，全與當前疫苗政策無關。

美國NIH就是美國的國家衛生研究院（National Institute of Health）。NIH 是個研究機構，筆者不知道NIH是用機關或研究人員的個人立場與高端簽MOU。但是很清楚的是，高端疫苗發展的前半段是來自美國的NIH或其研究人員，與台灣無關；在去年3月以前，高端若研究有成、早就家喻戶曉了，不會等到和NIH簽MOU之後才會在社會流傳。因此，套一句剛剛一直強調的話: 「高端疫苗的發想、研發、配方、製程、知識產權等這些核心要素」和台灣關係不大。那麼高端疫苗還算是台灣國產疫苗嗎？

蔡政府把高端疫苗定義為國產疫苗並擴大宣傳、增強其緊急使用授權（EUA）與政府特惠採購的正當性，以補足其合法性的不足，其實置台灣於很深的政治與道德風險之中。請待作者下回分析。



美國國家衛生研究院（National Institute of Health）。圖／擷自NIH臉書