台灣三月「肖」媽祖，已成為台灣每年傳統民俗活動一大盛事，但因受到中國武漢肺炎疫情的影響，使得今年該不該舉辦繞境成為各界關注的焦點。

台灣所有廟宇的神衹可以說都是從中國來的，如媽祖、關公、保生大帝、文昌君等等；甚至台灣人亦有中國千年來慣於造神的迷思，也將地方顯赫的官宦祭祀為神，如開台聖王鄭成功、五府千歲王爺公，甚至蔣介石廟等，使台灣人被中國文化臍帶緊緊的繫在一起。

從媽祖誕辰的習俗來看，整個儀式稱為「出巡」有體察民膜、震懾地方的威權意識；出巡前的「卜杯」至聖母允許稱「聖杯」；停駕、駐駕、先鋒「報馬仔」；朗讀疏文、叩謝神恩、祝賀媽祖萬壽無疆等等，在台灣發展出來的宮廟儀式，含藏著深層文化思想宰制的底蘊。

中國容不下法輪功，但相較於福建沿海的媽祖信仰，就有完全不一樣的待遇。因為在台灣媽祖的信仰非常普遍，廟口信眾之群聚已成地方勢力。因此中國為了統戰台灣，除了廟會之間定期的兩岸交流之外，甚至將媽祖信仰提高到學術研究的地位，每年透過不同的媽祖信仰團體、學者進行論文發表，宣揚「天下媽祖共一家，兩岸同胞一家親」，「媽祖」遂成為統戰的最佳工具。中國假借媽祖信仰包藏禍心，除了到福建參訪提供落地招待，交通、食宿、旅遊之外，更有高額的研究獎金，誘使台灣學者投入媽祖的研究，為中國文化幽靈歌功頌德。

台灣民俗信仰騙財騙色的新聞，荒謬的行徑令人髮指！文化幽靈的幫兇？根據內政部統計，全台灣登記有案的寺、廟、宮、堂超過1萬5000座，寺廟數量比便利商店還多，密度之高也是世界第一相當。

寺廟不斷增加，從高山風景名勝到窮鄉僻壤，有者侵占公有土地破壞水土保持，其惡劣之行徑簡直人神共憤；有的廟會甚至成為黑道把持的生財工具，形成一種賺錢的行業。廟會活動請來辣妹穿著清涼扭腰擺臀，在神案之前極盡挑「性」之能事的表演，「醉翁之意不在酒」？

中國文化幽靈盤據在台灣的上空，眾神默默，顯然諸神已經被這些神棍、黑道、政客綁架！悲哀的眾神誰要為他們平反？我們需要這種劣質的文化嗎？因此，我們必須揮別中國的文化幽靈，建立台灣文化的新形象。