國民黨不分區立委張育美質詢，中天昨3/14也同樣引述網友的說詞加以報導，但今在網路或YOUTUBE搜尋已成為「無法播放影片」的頁面。(圖/陳俊廷翻攝自3/13中天晚間新聞)

「有KMT立委在！其他黨再爛都覺得還好」！國民黨不分區立委張育美質詢引來鄉民在網路全面撻伐！見諸中天與三立等立場有別的新聞與網路相關社群的PO文，很多人看後的感覺難得的一致「連諷帶批」。網友大哉問：「她」憑什麼當立委？聽說這黨要改革？可憐哪….

https://ptthito.com/gossiping/m-1584076371-a-9a5/

張育美的質詢畫面一流出，讓外界大開眼界，一陣譁然！中天昨也同樣引述網友的說詞加以報導，網友在網路等個社群轉PO，但網友發現指今天在網路或YOUTUBE搜尋中天該則張育美LULU已成為「無法播放影片」的頁面。https://www.youtube.com/watch?v=rBoIGqHIhY0

台視在YOUTUBE則可搜尋到6分鐘的影片。https://www.youtube.com/watch?v=2qGnPZqiU34

三立PO出網路論壇PTT網友留言表示，「國民黨真的擅長廢物質詢呢」、「整段看完，不知道到底要質詢什麼」、「國民黨盡出些低能立委」、「質詢的時間不是都很寶貴嗎？請妥善利用」、「廢到比小學生還不如」。

https://www.youtube.com/watch?v=hTNxCZxOfpw

https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=707083

張育美的質詢畫面，中天昨也同樣引述網友的說詞，中時則報導：「江啟臣又要哭了」！指許多網友看完這段質詢，也全部大傻眼！「國民黨的不分區立委……連我都覺得傻眼，這是什麼問政方式」、「天啊！傻眼！真的够了」、「國民黨選這種程度的人擔任不分區立委，難怪選戰兵敗如山倒」…

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20200314001196-260407?chdtv

※「我是高醫人我反對高醫淪為私產業」粉專則有PO上張育美介入「高醫大校友總會選舉的事件始末」。也有高醫人諷張育美「裝可愛」紅頂商人成為不分區有其來源的…..

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