聯合新聞網評論表示，流氓徹底悔悟，成了大學教師，在社會上成為楷模。張安樂只是當個講者，「又何需如此大加撻伐？」問題是張安樂的爭議性是現在進行式，連在小學的畢業典禮擔任貴賓都引起社會風暴，怎麼能在大學授課？圖／擷自國立中山大學網站

統促黨總裁「白狼」張安樂於21日應邀到中山大學演講，引發相當大的爭議，導致校長鄭英耀當天晚上在給同學的信向所有同學致歉。23日聯合新聞網的時事評論提出質疑，「為什麼要道歉？」該評論提到，「社會上對於中國大陸的反感，迄今更加嚴重，但也因為如此，當我們抗拒中國大陸統一的前提，不是更應該支持我國所自豪的言論自由？」

蔣經國年代，中國國民黨發生內鬥，李煥被鬥下台，理由是要為中壢事件負責，許信良是中國國民黨培植的人才，卻因違紀競選而發生中壢事件，李煥因此下台。蔣家也太不尊重教育，政治鬥爭下台者就變成大學校長，擔任中山大學在台灣創校的第一任校長。

由李煥的背景就很清楚，中山大學等同中國國民黨的黨校，統派完全掌控整個學校，本土意識被壓迫。後來李煥回到中國國民黨政權擔任要職，卻繼續掌控中山大學。2002年筆者擔任校長遴選委員會召集人，促使本土化人士擔任校長，中山大學才完全擺脫李煥的陰影。事實上在李煥離開之後，中山大學就從統派學府逐漸轉換成本土化的教育機構。

統派控制學校打壓本土勢力

在統派勢力掌控中山大學時期，極力打壓本土勢力，例如機械系（目前改為機電系）的學生社團請林雙不演講，就被統派勢力擋掉，所持的理由是林雙不將以台語演講。本來學校不會過問學生社團的活動，只因為林雙不規劃以台語演講才被擋掉。

當年統派打擊的對象不只是本土人士，連言論不夠劇烈的統派也一樣打擊。姚立明於1995年在高雄縣代表新黨當選第三屆中華民國立法委員，屬統派勢力。第四屆立委選舉時，統派內部競爭劇烈，姚立明為了吸收中性選民，提出「一個中國、兩個中國人的國家」之論述，結果兩面不討好，因而落選。當時教職擔任立委並沒有借調的制度，所以姚立明是辭了教職擔任立委，所以卸任後要回中山大學須重新申請，當時筆者擔任校教評會委員，有社科院教授要筆者不要擋姚立明，筆者保證不會因政治立場擋任何人，然而有統派委員磨刀霍霍對著姚立明，因而改變了姚立明的一生。

張安樂沒悔悟授課爭議大

目前中山大學本土勢力佔絕對優勢，校長針對邀請「白狼」張安樂演講事件向學生致歉，或許有向學校主流勢力交代的因素，然而所持的理由卻是光明磊落。聯合新聞網的評論表示，「一個曾經是流氓的人，經歷了大風大浪徹底悔悟，而後成為了大學教師，如此經歷在社會上卻成為楷模，那麼張安樂只是當個講者，又何需如此大加撻伐？」問題是張安樂的爭議性是現在進行式，連在小學的畢業典禮擔任貴賓都引起社會風暴，怎麼能在大學授課？

以前中山大學是統派的巢穴，今日卻是本土勢力佔優勢，兩股勢力一直相互排斥，只是本土勢力在排斥統派時，必定找到社會所公認的理由，否則不會妄動，可是統派排斥本土勢力是不講理由，擺著「老子」想怎麼幹就怎麼幹，顯現出統治者的姿態。