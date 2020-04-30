為了防止武漢瘟疫襲擊，俄羅斯今年1月關閉邊界，引發第一波排華行動，上週，莫斯科市疫情大爆發，俄羅斯立即驅逐100多萬中國商人，並且關閉所有對中國邊境通道。圖為中國、俄羅斯兩國在滿洲里和外貝加爾斯克的邊界標誌。圖／擷自維基百科，公有領域

川普在25日突然和普丁發表一項聯合聲明，這項活動是為了紀念二戰時期易北河大會師75周年，聲明中指出，75年前，美蘇兩國拋棄成見，達成合作，完成消滅更大敵人法西斯的任務，在西方國家聯手向中共究責的時候，這項聲明被視為意有所指，俄羅斯在這次「武漢瘟疫」中也是受難國之一，俄羅斯如果倒向美國，對中共企圖在瘟疫之後，可以全身而退，必然加深困難，但是，也有人認為，只有一紙聲明就想破壞中俄的結盟關係，美國也未免太天真了。

根據歷史紀錄，1945年4月25日，盟軍勝利前夕，美國步兵69師奉命在易北河托爾高附近，和蘇聯第五集團軍接觸，兩軍在易北河上握手，象徵合作手勢，順利把納粹德軍分成兩半，被稱為二戰勝利的因素，如今，更大的敵人從法西斯換成中共，倒也有幾分道理，問題是，中俄關係相當密切，儘管武漢瘟疫使俄羅斯受害很深，普丁有必要這個時機靠向美國嗎？

俄羅斯驅逐百萬中國商人

目前俄羅斯確診病例突破10萬，排名在全球10名之內，根據俄羅斯政府宣稱，瘟疫的高峰期尚未來到，為了防止武漢瘟疫襲擊，俄羅斯的動作很快，今年1月，立即宣布關閉邊界，並且引發第一波的排華行動，上週，莫斯科市疫情大爆發，俄羅斯立即驅逐100多萬中國商人，並且關閉所有對中國邊境通道，被驅逐的中國人湧進綏芬河，導致中國黑龍江省疫情大爆發，目前還無法控制，中國駐俄羅斯大使雖然呼籲，有病毒者不要回中國添麻煩，問題是，中國人在俄羅斯遭受公安武警盤查，不小心就被抓捕，強制隔離，逃回國內是唯一活路，以結盟國家來看，俄羅斯對中國人態度，可以說最不尊重，這也是在俄羅斯的中國人普遍的感受。

中俄結盟是地緣政治中重要的棋局，普丁剛剛掌握政權，蘇聯已經崩解，估計有2800萬俄羅斯人，散居在其他獨立的國家中，如何讓他們回到俄羅斯祖國，一直是普丁施政的主軸和夢想，其中800萬人就在烏克蘭境內，2014年，俄羅斯策動克里米亞併入俄羅斯，因為克里米亞的俄羅斯人佔有70%，更重要的是舊蘇聯的軍工產業重鎮，就在克里米亞，對俄羅斯而言，除了石油輸出以外，另外最大的收入就軍事武器，俄羅斯接下來就是導引烏克蘭東部內戰，也因此，烏東戰爭無法善了，俄羅斯被北約國家視為內戰的影武者，西方國家的經濟制裁終於落下，對於急需美元的俄羅斯來說，市場失去美金，不只是盧布慘跌，對俄羅斯的全球化貿易影響更重大，情況逼使俄羅斯只能向亞洲尋找奧援，這時候立即和進行「一帶一路」的中國一拍即合，從軍事到經濟，兩國同盟利益相連，已經不在話下。

俄羅斯人厭惡中國人

中國崛起之前，逃過89年共產黨崩解的厄運，在蘇聯壯大時期，中國人稱呼蘇俄是老大哥，卑躬屈膝，現在，中國人在俄羅斯做生意，橫行霸道，反而俄羅斯人要稱呼中國老大哥，所謂有錢就是老大，這是世界的鐵規則，當然，老中的行徑囂張，也讓窮困的俄羅斯人對中國人感到厭惡，憤怒，話又說回來，老毛子看不起二毛子，是長期來歷史的結構，也是存在今天中俄的恩怨情結。

90年代，蘇聯崩潰後，中國的單幫客，大包小巴扛在肩上搭上火車，提供俄羅斯低價的民生物資，在俄羅斯賺到大把鈔票，現在，這些人已經在莫斯科市各個商場落戶，買下豪宅，娶了俄羅斯女子，沒想到武漢瘟疫一來，這些有錢中國人，變成被俄羅斯驅逐對象。

俄羅斯遠離歐盟地盤，降低衝突，到亞洲與中國結盟，對俄羅斯有百利無一害，目前，俄羅斯已經是世界上最大的產油國，大於沙烏地阿拉伯，因為兩國減產計畫沒喬好，導致油價崩跌，這一次遭受武漢瘟疫衝擊，國際油價期貨已經跌到負數，俄羅斯盧布跟著慘跌，至少有一位中國凱子銀行，可以扮演接盤俠，挽救俄羅斯經濟，而其他民生用品，俄羅斯也要靠中國提供，兩國最緊密的關係是軍事，因為俄羅斯在亞洲地區的國際外交朋友還有菲律賓，越南，中國如果想在越南或台灣有所軍事行動，最重要還要看俄羅斯會不會力挺。

川普是典型商人，為了瘟疫事件，自己一開始輕忽是事實，被中國呼攏也是事實，加上WHO還要擺一道，單單是美國死傷超過越戰，這種成績無法說服選民，川普何等精明，當然知道選民對他已經怒氣衝天，這次連任選舉，勢必困難更多，因此極力把陰謀丟給中共承擔，在找到俄羅斯充當打手，營造合力打擊共匪形象，對內可以顧選票，對外可以團結歐盟受害國家，就算普丁只是合演一場戲，但是，這場戲讓習近平一看，恐怕也會吃不下飯了。