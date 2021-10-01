在中共政權的10月1日「國慶日」前夕，名義上依然實行所謂的「一國兩制」的香港特別行政區採取措施強化打壓異議。香港當局決定9月30日和10月1日向街頭加派8000名警察。同時，紀念中共1989年調遣野戰軍鎮壓1989年天安門反腐敗要民主的示威者的網上博物館在香港被屏蔽。此外，香港立法會還通過一項議案禁止在網路上褻瀆中共國旗。

香港當局在這個「十一」來臨之際向香港街頭增派8000名警察。美國財經通訊社彭博社在報導這一消息時表示，這個數字比2019年「十一」期間香港街頭的6000警察還要多出很多。而當時香港正在發生時常有暴力衝突的反送中全民抗議示威。這一局面顯示中國當局致力於消除任何異議跡象。

在另外一方面，來自香港的報導說，上個月才開設的網上紀念1989年六四鎮壓事件的博物館9月30日開始在香港已經無法登錄，港人必須要向中國大陸網民那樣，要使用翻牆軟件才能進入。

中國當局多年來設立所謂的大防火牆，又稱信息柏林牆，對中國大陸的網民從互聯網上獲取信息的渠道或內容實行嚴格的管控。中國大陸的網民假如不使用翻牆軟件即虛擬專用網路（VPN）就無法獲取當局不希望他們看到的信息，如有關中共當局進行的六四屠殺的信息。

實行所謂的「一國兩制」政策的香港過去沒有防火牆，因此，有關六四事件記錄的網路內容在香港先前不必使用翻牆軟件就可以直接獲取。如今香港用戶也需要用翻牆軟件才能登錄網上八九六四博物館，顯示了香港在網路信息控制方面進一步向中國大陸和「一國一制」靠攏。

此外，9月29日，香港當局再對港人網路上表達自由的權利實施限制。香港立法會通過法案，規定禁止所謂的「侮辱國旗或國徽的行為，包括焚燒、毀損、塗劃、玷污等，相關網上行為同樣受規範，例如在網上發布被玷辱國旗的圖像也屬犯法」，違法者將受到長達3年的監禁處罰。