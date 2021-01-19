作者認為，高屏合作不如高屏合併，高屏合併是台灣大南方發展重要戰略，合併之後高屏發展可以更好，更可縮小高屏區域內的城鄉差距。圖／擷自高雄市政府網站、屏東縣政府網站，民報合成

2022高屏合併！高屏合作不如高屏合併，高屏合併是台灣大南方發展重要戰略，合併之後高屏發展可以更好，更可縮小高屏區域內的城鄉差距。

屏東不能只有觀光旅遊產業，北屏東發展高科技產業，南屏東強化觀光旅遊內涵，城鄉均衡發展；高屏合併不僅可以改善長久以來為大眾所詬病的台灣南北差距，高屏地區整個區塊也可向上提升。

就政治上操作的可行性來說，屏東縣直接併入高雄市成為六都，最快也最簡單；目前高雄市長和屏東縣長皆屬相同政黨，政治角力的問題相對容易解決；未來如果分屬不同政黨，高屏合併將相對困難許多。

擺脫本位主義 追求區域共榮

各政黨和地方政府首長不可為一黨之私，也不應該本位主義，要以整體高屏發展為最重要考量；2022屏東縣直接併入高雄市，選一位大高雄市長做高屏綜合規劃和治理。

合併之後的高雄市將成為擁有將近400萬市民的亞洲一流大城，有獨特的熱帶風情和熱情的人民，未來加上北屏東的屏東高科技產業園區，和南屏東的世界級觀光休閒產業的發展雙引擎，大高雄市將如虎添翼，成為亞洲最閃亮的自由、民主、繁榮、熱情、多元的高科技休閒旅遊文化之都，高屏地區民眾也皆能雨露均霑。