華碩文教基金會自2008年成立以來，持續結合企業科技專業與公益行動，從廢舊3C回收、再生電腦整修，到海外數位教育及AI學習推廣，逐步建立兼顧環境保護與社會關懷的永續模式。

科技結合公益 打造再生電腦循環鏈

據「CSR@天下」專訪華碩文教基金會執行長魏杏娟，她引述董事長施崇棠創立基金會時的理念：「要做3C的製造者，絕不能做3C的垃圾製造者。」這句話也成為基金會長期推動再生電腦計畫的核心精神。

華碩將硬體技術、物流調度及供應鏈管理導入公益領域，建立從回收、拆解、整修到捐贈的完整循環體系。透過官網預約回收，民眾及企業可捐出各品牌廢舊電腦與周邊設備，推動18年來，全台累計回收數十萬台3C產品。

回收設備經在地合作夥伴專業拆解、檢測及重新組裝，平均每15台設備可精練出1台再生電腦，至今累計產出近4萬台。這些設備透過資策會ADOC專案、非營利組織及國際慈善團體，送往東南亞、非洲及中南美洲等50多個國家，協助建立數百個數位學習中心。

這套回收機制也能快速支援緊急需求。2024年花蓮大地震後，華碩與慈濟及地方政府合作，調度數百台電腦送往受災學校，協助偏鄉學童維持資訊教育。基金會統計，計畫的社會投資報酬率（SROI）也從2016年每投入1元創造3.61元社會價值，提升至2025年的5.01至5.90元。

再生電腦升級AI教育 培養學童自主思考

面對生成式AI浪潮，華碩於2024年將再生電腦計畫升級為「AI教育生態圈」，在台北市逸仙國小、中山國中及桃園市文欣國小打造AI示範教室，導入「自學、組內共學、各組間互學、老師導學」四階段學習模式，讓科技設備與教學現場結合。

2026年，華碩再攜手天下雜誌教育基金會舉辦偏鄉校長研習營，並結合《希望閱讀計畫》拓展教育資源。華碩共同執行長許先越指出，教育應引發學生的學習興趣與自主思考，透過閱讀建立邏輯能力，讓學童學會善用AI，而非依賴AI。

此外，淘汰電腦零件也能成為技術培訓教材。菲律賓一名街友透過學習中心接觸電腦組裝與維修，利用華碩提供的主機板及零件練習，最終考取專業證照，返鄉擔任電腦維修工程師，展現數位教育帶來的改變。

志工深入偏鄉海外 將公益精神融入企業文化

除了設備與教育資源，華碩也透過志工服務深化公益行動。華碩志工社有上百名成員，長期投入台灣偏鄉服務，例如在彰化同安國小已持續10年；海外則與清華大學、國防醫學院等大專院校合作，組成超過110個團隊，累計逾1200名志工前往15個國家服務。

不少員工即使補助額度用盡，仍自費購買機票、自請休假，重返服務地陪伴孩子。基金會認為，志工透過實際參與，看見資源有限地區的學習需求，也將珍惜資源、關懷他人的精神帶回職場，逐漸內化為企業文化。

華碩也將利他理念延伸至社會及員工照顧，包括協助日照中心提供交通車輛、培訓專職司機，以及十多年來陪伴照顧超過50位重病與罕病員工，提供必要的薪資與照顧支持。此外，基金會也舉辦「感動久久」校園影音創作甄選，鼓勵學生透過影像記錄生活中的關懷。