台股近來激烈震盪，動輒漲跌上千點，也讓房市再度掀起股房雙殺的疑慮，大老也擔憂股市重挫，房市也難獨善其身。雙北豪宅卻走自己的路，業者統計台北市今年豪宅前10月成交年增逾3成，新北市也有2成。

台股近來上沖下洗，一度衝上逼近5萬點大關，最近又一度跌破3萬6千點大關，讓投資人大洗三溫暖，房仲業者統計，過去一年來雙貸族的數量就增加了3萬人，總計突破43萬人，雙貸族的信貸金額更增加1,044億元，年成長達23%。

股市連續重挫 房市引發資金壓力

據證交所統計，11月底股災時，信用戶追繳創下波段新高的6,462戶，追繳金額高達64.64億元，加上不限用途融通兩週也少了近百億元，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提醒，民眾除了控管槓桿比例，也要準備數月生活預備金，避免一路補錢到最後房貸或者小孩安親班費用都拿不出來。

面對股災是否衝擊房市？房市趨勢專家李同榮說，股市若出現連續性重挫，將造成投資人財富縮水、消費與投資信心受挫，甚至引發資金調度壓力，房市也難以獨善其身。

曾敬德也提到，若股市短時間內回穩，對房市衝擊相對低，若時間拉長，可能會影響到民眾的信心與購買力，且資金調度的需求也可能增加，若更嚴重影響到民眾就業，導致無薪假大增，影響就會更有感。

高資產族沒在怕 台北豪宅前10月熱賣140戶

雖然一般民眾擔心錢卡股市，相對高資產族，卻成為進場買豪宅撿便宜的好時機，據永慶房屋統計，今年前10月永慶台北市豪宅成交超過140戶，較去年同期成長逾3成，包括「世界明珠」「台北之星」「溫州院」都傳出好消息。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，除台北市豪宅銷售亮眼，新北市的豪宅指標案「吉美一品花園」「橋峰」「養心殿」「三輝雙子星」等都有成交個案，年成長逾2成，顯示高資產客戶的需求。