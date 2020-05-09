一、愛台灣是生活，罵台灣是任務

年輕時，我也是台灣憤青，看到一些人吃台灣米，罵台灣國，還替「中共國」說話，誇獎，第一時間就想動手打人；但是，髮際變白之後，看見那些憤青，為了替台灣出氣，或舉牌，或抗議，或潑漆，就感覺其實大可不必，或許他們口裡喊著中國偉大，其實，內心卻真愛著台灣，這些人對台灣只是愛在心裡口難開而已。就好像住在美國的粉紅大五毛，你問他：「為什麼享受美國民主，還要罵美國民主」，他老神在在說：「住在美國，是喜歡過這種生活，罵美國是外派來美國任務，兩者豈能混為一談？」說得也是，任務無法交卷，當月美金工資無法入帳，對美國五毛來說，如同富蘭克林所言：「有自由的地方就是我的國家。」這句話只能放在心裡，否則立馬就無法享受美國生活。

同樣的，這些台灣粉紅五毛，在「中共國」大賺人民幣，嘴巴很緊，更知道明哲保身道理，想要開口罵人，就回到台灣，發牢騷出鳥氣，然後回國享用健保，遇到瘟疫躲到台灣，你要他滾回中國，他就開始沉默了，即便他口袋裡裝滿人民幣，你要他放棄車輪牌護照，他肯定和你拼命，這本護照對這些台灣五毛，至少還是護身符，因為一旦他拿了紅色護照，立刻變成14億分之一，被茫茫中國人海淹沒，請問：你要選擇當2000萬分之1，還是14億分之一，這種在中國發財，假裝愛中國，很多中國粉紅當然不爽，就以大學生來說：每年中國製造700萬大學生，有一半畢業生出校門就是失業，但是，台灣大學生到中國創業，給錢給土地，還給辦公室，問一下：中國年輕人有這麼好康嗎？前天，一名留學義大利的上海小粉紅，為了躲避瘟疫回到上海，住進防疫旅館隔離，反而確診了，當下，所有行旅，護照，學歷證書全部被燒光，這位中國留學生當場崩潰，對付「海歸派」，中共的手段是如此鴨霸，至於對付那些沒有靠山背景的孩子，就不用說了。

港台藝人在中國搞演藝事業撈錢太容易，看看出事的小豬就知道，所以，中宣部要對這票不忠誠的港台演藝人員開罰，因為中共國還停留在狹隘的民族意識裡面，他們自以為的愛國，根本不是愛國，而是思想綁架。

二、使自己的國家讓人尊重才是愛國

甚麼是愛國？你選擇愛土地或者愛人民？有人答案是愛人民，但是，多數中國人的愛國只是愛土地，以為把台灣霸佔了，就是愛國，聽到台灣獨立，就喊打、喊殺，好像腦子被下了符咒，其實，台灣已經實質獨立七十年，話說回來：不管愛人民或愛土地，都太狹隘，被稱為美國愛國者的喬治·凱南，七十幾年前，美國政府用他的建議圍堵共產擴張，所以被稱為「冷戰之父」，有一次，肯楠被問到這個問題，他說：「真正的愛國者，是努力使自己的國家受世界尊重」，今天，中國人認為把自己的國家搞強盛了，就是愛國，現在，中國是全世界第二大經濟體，軍事武力第二名，但是，看看中國人走到世界上，有受到尊重嗎？本以為在非洲灑下數千億美金，必定被人尊重，沒想到「武漢瘟疫」一起，中國人到非洲，街頭人人喊打，冤枉不冤枉？

紅色中國不被尊重，拿假中國護照的台灣人，下場還是一樣，誰令致之？



被稱為「冷戰之父」的肯楠被問到甚麼是愛國？他說：「真正的愛國者，是努力使自己的國家受世界尊重」。圖／擷自維基百科，公有領域

三、不要說你的國家擁有我

5月5日，國民黨文傳會副座王鴻薇，接受「中共國」黨媒「央視」訪問，不敢直說台灣總統蔡英文，立刻被綠營批鬥，連藍營人士也感覺不妥，但是，上央視一次，就有五萬台幣入帳，是台灣談話節目名嘴價碼的十倍，你要一次不按表操課，立即沒有下一次的錢可以賺，就如同生活在美國的五毛粉紅，嘴巴罵著美國，心裡愛著美國。前幾天，加州一個華人網站「新高地」做了一項民調：「如果中國和美國打起來，你站在哪一邊？」結果91%的人回答：「和美國站在一起」，這就是真實民意。

台灣四百年來，錯綜複雜的歷史，在土地上鋪陳滿滿的傷痕，於是，我們各自在內心裡，留著自己的國家想像，如果你只把他供奉在靈魂殿堂，或許可以保有一分寧靜，但是，當你把她暴露在陽光下，就會變成認同上的歧異。

前幾天，有女黃安之稱的劉女，很高興回到北京接受隔離，回到她心中的祖國，她用百萬台幣製作捧中國的歌曲，被中國網民罵翻，仍然不以為杵，我寧願相信：她用歌曲嘲諷中國，他內心熱愛台灣健保以及綠色護照，長期在中國討生活的伊能靜，一踏上北京，臉書上鋪文：「我從境外歸來」，立即被中國五毛罵翻，她不小心露出台獨符號，怎麼可以稱台灣是境外？就讓粉紅五毛持續阿Q下去吧，她要賺五毛也不容易。

最近台灣新黨潛水太久，總要出來吐氣，萬年黨主席自稱自己是紅色，還嗆台灣，要獨立就來打打看， 小將更是加碼：台灣不是國家，哪有主權和總統？這樣的碩士要回學校重修，決定台灣是否國家，無關被誰認定，或加入國際組織，太平洋的諾魯，就算退出聯合國，就算沒人承認，她依然是國家，依然自己選總統，島上的人依然擁有土地主權。如果你要擁有諾魯，你可以用錢買下島嶼，但是，收錢的當然是諾魯人，不是聯合國，就好像日本用錢買下釣魚島上的住戶，所以對外宣稱日本擁有釣魚島，道理很簡單，台灣人自己選總統，自己擁有這塊土地，這件事很自然。

自認中國人就去愛中國，台灣人去愛台灣，現在想兩邊愛搞劈腿，越來越困難，你也可以為了賺人民幣，愛台灣口難開，這一切都很OK，唯一令人不爽的是——你胡亂說：「你的國家是我家的」。