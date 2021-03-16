台灣能不能成為真正成熟的民主國家，「除去殖民符碼」是必要條件，其中以中正紀念堂的轉型首具指標意義，近日其存廢又引起討論，有評論者將中正紀念堂的轉型責任歸屬於促轉會，平心而論促轉會僅是行政院屬下任務型編制的二級獨立機關，非常設機構。怎包山包海地要促轉會負起整個轉型正義之責？何況直屬單位文化部長李永得都已開尊口表態不主張拆館、拆銅像，促轉會又能如何？

且轉型正義若從微血管處檢視，全面執政近五年，僅「中正」兩字光是路名全國有多少？本土執政的地方縣市，試問拿掉了哪一條？桃園那兩尊不是也還沒下葬嗎？今天若台灣人堅定轉型正義的理念，能像挺農民、挺鳳梨般的熱情，執政者基於選票考量，必不敢怠惰，中正這一堂就及格了。文化部長當不至於說出：「抗議者立場稍趨向溫和……」等縱容話語。

威權烙印卻時時存在，人民卻無感

四百年來的殖民史，台灣成了喪失歷史記憶的一群人，每日的生活中：從使用的錢幣到節日、路名、國花、國旗、國歌、公共空間存有的圖像……其文化符碼都難脫殖民意識，呈現的是台灣人精神上的斷層。每年紀念二二八，只有受害者卻沒有加害者，要「台灣人往前看，忘記過去？」但威權烙印卻時時存在，人民卻無感？稱得上是真正成熟的民主社會？

促轉會心有餘而力不足

去年曾訪談促轉會主委，楊翠表示，曾向央行提出配合疫情汰換舊鈔時就不要放蔣中正頭像，逐步去除殖民符號，可惜蔡總統回「這不是促轉會說了算，也不是總統說了算。」怎連這起手勢也提不起？責任在楊主委嗎？楊翠的祖父是殖民文學作家楊逵，在日治時期每回被關都只是2、3天，國民黨撤退來台，他發表和平宣言，還稱台灣要成為三民主義的模範省，只是寫了一句「不要讓國共內戰襲捲台灣」就被約談，楊逵以為頂多也是關個2、3天，沒想到判決出來是關12年，從1949年關到1961年。白色恐怖時期知識份子是如何遭迫害？這些歷史事實，台灣人民未必知曉，但文化首腦李部長，不會不清楚。而楊翠恐是心有餘而力不足。

近日楊翠主委寫了一封短信來：「去年父親過世，我本想離開，還是放不下，忍著極深悲痛，繼續留任。無力感還是很強。但我知道，這就是我們一定要面對的。力不從心是我的心情寫照。每天都生活在無比焦慮中。真希望轉型正義工作能有真正突破的道路。未來，還要一起努力，我無論身在何處，都會跟大家一起拚，一起加油！」字句中流露沉痛之心，當一位位民主前輩們都離世，背負使命的台灣人，必須和時間賽跑。

恐懼轉型正義可能帶來短期的陣痛？

認同之路之所以糾纏停滯，因為台灣從未做好轉型正義之工程。歷經四百年被殖民統治，要建立主體意識，需從文化上下功夫。文化與教育此扎根的工作，需時間，更需精密的戰略，步步為營，才能逐步尋回台灣人的歷史記憶。

二二八紀念公園旁邊是中正紀念堂，同時紀念加害者與受害者，不荒謬嗎？人民若沒有勇氣，恐懼轉型正義可能帶來短期的陣痛，執政者自然怯於承擔除去殖民符碼之壓力而妥協，以表面的和諧掩蓋洶湧之暗潮。歷史需要台灣人民自己來書寫。一百年前台灣文化協會成立，百年後的二二八，悼念儀式結束後，學術界、文化界，政治界……又能做些什麼？全國人民應能展現前進的動力，驅動執政者掙脫歷史格局。「轉型正義」之歷史工程，是台灣人民的課程。



「轉型正義」之歷史工程，是台灣人民的課程。圖／擷自google地圖