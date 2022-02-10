聚光台灣！「2022臺灣燈會在高雄」1500台無人機「化身」量體最大的飛行主燈在愛河灣燦爛起飛！

聚光台灣！「2022臺灣燈會在高雄」1500台無人機「化身」量體最大的飛行主燈在愛河灣燦爛起飛！

最台灣、最國際！巨大藍鯨躍身擊浪、化為巨大的福爾摩沙台灣島、台灣國寶「藍地黃虎旗」的黃虎躍上夜空！球后戴資穎振奮人心揮拍擊球、台灣身處地球村，作為世界公民與防疫成果及半導體經濟奇蹟從晶片到晶圓，從晶圓幻化成地球，象徵著台灣科技島國撐起了整個世界的運轉等藝術展演驚豔愛河灣…..

高雄市長陳其邁表示，高雄以精緻華麗的方式，將這場精彩展演作為送給全台灣最特別的節慶禮物，同時也將台灣人的祝福心意化成璀璨星光，由衷感謝過去捐贈疫苗給臺灣的國際夥伴，在疫情嚴峻時期與臺並肩作戰，為台灣祈福的同時也祈願全球疫情早日落幕。同時市府也公布未來4場展演時間分別為2月11日、2月12日、2月18日、2月19日，晚上9點45分開演。

副市長史哲表示，這一次無人機展演內容以「最台灣、更國際」為目標，不僅結合年節氣氛，以國際級展演規格，傳達台灣的故事、向世界發聲。儘管疫情讓國際藝文交流較以往困難，製作團隊仍持續努力串聯台灣與來自世界各國的創作者和技術團隊，反覆透過線上討論激盪出驚豔的動畫內容，同時配合相關防疫規範讓來自各國的技師平安順利抵達臺灣執行演出。

1500台無人機展演各項主題包括《虎嘯迎春 威武除煞》、《藍鯨躍昇 福爾摩沙》、《世界公民 平等互助》、《科技臺灣 接軌全球》、《黃虎生豐 新年快樂》

《虎嘯迎春 威武除煞》

※《虎嘯迎春 威武除煞》

超立體動態「虎爺怒吼」率先威武登場，結合臺灣在地重金屬樂團「血肉果汁機」虎爺Intro曲〈誕辰〉，一開場即以充分以在地民俗文化震撼全場，虎爺為臺灣人民，除煞、抗疫、祈福！

《藍鯨躍昇 福爾摩沙》

數百年來，台灣島時常被浪漫比擬為一頭巨鯨，3D大鯨魚象徵海洋民族的生命力，奮力躍起化成美麗的島嶼「福爾摩沙」，代表臺灣在世人面前騰越出它最美麗的身姿。

《世界公民 平等互助》

國際友人心形國旗圖樣映入眼簾，寫上大大的感謝，面對突如其來的疫情，臺灣積極幫助其他國家，也獲得了來自日本、立陶宛、斯洛伐克、波蘭、美國、捷克的支持與善意，小小的台灣島國散發大大的溫暖力量，世界公民的溫暖也透過各國國旗傳遞的心跳聲，象徵台灣世界公民的一份子。

《科技臺灣 接軌全球》

台灣引以為傲的晶片、晶圓創造了半導體產業奇蹟，接軌全球晶圓市佔率第一，在疫情期間，更讓台灣人看見我們打拼出來的世界影響力。從晶片到晶圓，從晶圓幻化成地球，更象徵著台灣科技島國撐起了整個世界的運轉。

《振奮人心 高雄起飛》

球后戴資穎驚喜現身！「奧運英雄、高雄之光」戴資穎從不放棄的精神與英姿，在國際舞台振奮人心地揮拍擊出一球又一球，在疫情期間，東奧英雄們團結大家，鼓舞大家。

《黃虎生豐 新年快樂》

延續福爾摩沙的歷史源流，台灣國寶「藍地黃虎旗」的黃虎躍上夜空，黃虎生風、勇敢前行。穿越時空來到2022年，化身紙風車劇團的愛虎，俏皮討喜跟大小朋友眨眼拜年、祝福新年快樂。