蔡英文總統今(18)天上午在總統府接見「友邦駐聯合國常任代表訪問團」時表示，台灣位處新型冠狀病毒疫情最前線，政治因素不該凌駕健康的權利，世界衛生組織(WHO)不該因政治因素排除台灣，台灣擁有完善醫療體系及對抗SARS的經驗，支持台灣參與WHO，可以確保全球更有效更快速掌握疫情。

「友邦駐聯合國常任代表訪問團」共4人應邀訪台，訪問團成員有：貝里斯駐聯合國常任代表楊恩（Lois Michele Young）大使、瓜地馬拉駐聯合國常任代表林路易（Luis António Lam Padilla）大使及海地共和國駐聯合國常任代表聖伊萊（Patrick Saint-Hilaire）大使伉儷。

蔡英文表示，去年7月出訪過境美國紐約時，曾在辦事處酒會與大使們見面，感謝友邦努力為台灣發聲，並重申落實互惠互助及踏實外交精神，和友邦進行合作計畫，包括在貝里斯台灣街計畫，希望未來有更多觀光的合作。與瓜地馬拉也有很多面向合作，在海地也主持了台灣商品展的活動。

蔡總統強調，友邦是協助台灣通往世界的通道，面對中國用各種方式打壓台灣國際空間，她感謝友邦持續為台灣發聲，讓全世界聽見台灣的聲音。

話鋒一轉，蔡英文提及目前全球最關心的武漢肺炎疫情，她說，台灣與全世界共同面臨新型冠狀病毒威脅，WHO卻以政治因素將台灣排除在外，政治因素不該凌駕健康的權利，防疫是全球性的事務，不該因此讓全球防疫出現破口，尤其台灣位於這次疫情威脅最前線，不該被排除在外。

蔡英文說，今天早上第一批武漢專機返台的台灣人解除隔離回家，他們健康狀況良好，後續政府也會給予關心，讓他們做好健康管理。她強調，防疫視同作戰，需要政府與人民同心協力，感謝他們配合並守住關卡，而且，台灣具有先進完善醫療體系，過去累積對SARS的防疫經驗，這樣的台灣經驗，值得與世界分享，支持台灣參與WHO，將可確保全球更有效更快速掌握疫情。