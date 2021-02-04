美國海軍太平洋艦隊伯克級導彈驅逐艦馬斯廷號於2020年8月18日在例行行動中通過台灣海峽。該次從東海至南海的例行航行符合國際法，也展現美國對自由開放印太地區的承諾。此次是美國海軍今年來第10度行經台灣海峽。圖／取自美國海軍網站

美國一項新的調查報告發現，美國大多數外交政策意見領袖支持在中國入侵台灣時動用美軍保護台灣。

芝加哥全球事務委員會（Chicago Council on Global Affairs）在2月1日發布的一份調查報告中說，受訪意見領袖與民眾在保衛台灣問題上出現了分歧。85%的共和黨受訪意見領袖、63%的民主黨意見領袖和58%的獨立意見領袖支持動用美國軍隊保衛台灣免受中國入侵。

相比之下，在2000多名受訪民眾中，只有約41%的人支持這樣做。但是，支持軍事保衛台灣的民眾比例大幅上升，從2014年的26%上升到現在的41%。

中國近期不斷加強對台灣的軍事威脅，拜登就職後，中國軍機還加強了對台灣的貼近飛行。美國國務院發言人內德·普萊斯（Ned Price）星期二表示，北京應該停止對台灣的軍事、外交及經濟壓力。

「我們敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟壓力，與台灣民選領導人進行有意義的對話，」普萊斯說。

這份調查報告還發現，大多數共和黨意見領袖（85%）和民眾（67%）認為中國作為世界強國的發展對美國的切身利益構成了重大威脅，但只有不到一半的民主黨意見領袖（45 %）和民主黨民眾（47%）認同這一點。在獨立人士中，認同這一觀點的意見領袖和民眾分別佔42%和53%。

在如何應對中國崛起這一問題上，受訪者之間也存在黨派分歧。88%的共和黨意見領袖和64%的共和黨民眾認為，美國應該積極努力遏制中國力量的增長。

但民主黨人似乎更傾向於另一種方式。超過半數的民主黨意見領袖（56%）和民眾（60%）認為，美國應該與中國進行友好合作和接觸。

根據芝加哥全球事務委員會對調查的介紹，900多名受訪意見領袖來自各行各業，包括行政部門、學術界、媒體、宗教機構、工會和企業等。2000多名18歲以上的受訪民眾則來自全美各地。