值此武漢肺炎肆虐延燒全球！陳永興認為台灣應能展現是一個能對世界人類醫療提供與付出貢獻的國家。他認為咱有很好的機會，向全世界分享咱經驗並提供物資給世界需要幫助的國家，以展現台灣是世界寶貴的資產。

台灣面對這次疫情的表現，備受世界肯定，陳永興認為，今日在醫療人道援助下，如政府如能適當撥經費，並在民間支援下，或許可派出專機。帶著台灣的醫療物資前往受疫情重創國家，如義大利、西班牙、瑞士、美國…等過去幫忙過台灣醫療的國家。他認為如一次有數架專機攜帶醫療物資出發援外，相信會受到國際矚目與肯定。此外，不僅是一次，而是在疫情持續的狀況下，咱也持續進行醫療人道援外事務。陳永興指其過去也常在很多演講場合提出此種看法。他相信如以人道醫療救援角度切入，能突破台灣國際困境與增加世界各國對台友善。他說：「當人類面對傳染病最大威脅時，咱如能展現氣度與實力，相信會獲得世界尊敬。並有很多國家會和台灣做朋友。這也是台灣社會當前可以向全世界發出一個充滿疼心、人道醫療的救援很好的機會。」

台灣做給世界看，台灣有疼心，有實力也願意在醫療奉獻來照顧人類的健康。他相信，不用四、五年世衛會主動來邀請台灣，因為咱是對世界人類最有貢獻的國家，世衛要來主動邀請台灣做正式會員國。陳永興認為這是一個很好的思考方向。

天主教靈醫會羅東聖母醫院神父義籍神父呂若瑟4月1日發出「救救我家鄉」的求援信，立刻引起台灣人熱烈的迴響，短短幾天截至5日旋即募得千萬元以上防疫物資善款。羅東聖母醫院在陳永興擔任院長時期，募款興建全台首座老人醫療大樓，並詳盡的整理該院50、60年前來台奉獻服務的資料與故事。陳永興說：「實在講，台灣社會很懂得感恩，所以民間力量也很快匯聚感謝與回饋。」

來自義大利天主教靈醫會神職人員於1952離鄉背景前往中國偏遠地區的雲南行醫，後被中共驅逐出境，隨即輾轉到台灣傳教、行醫，創立羅東聖母醫院、聖嘉民啟智中心，聖嘉民老人長照中心，聖母護校及澎湖惠民醫院，早期醫療資源匱乏，很多貧窮人家看病付不出醫藥費，聖母醫院還會將賬單撕毀，很多宜蘭人都非常感念該院的幫忙。

陳永興說，咱台灣歷史上，很多歐美傳教士與醫師來台奉獻。不僅靈醫會，還有如來自瑞士「白冷會」在台東偏鄉服務，東工高工即是白冷會神父服務奉獻；花蓮「門諾會」是由美國來的教會來台服務至今也已50、60年；埔里基督教醫院是從挪威來；馬偕是從加拿大來；從英國來的如台南新樓醫院是蘇格蘭長老教會百年前派醫療人員與牧師做醫療傳道；彰化基督教醫院則是英國來的蘭醫師父子建立。所以，台灣歷史上，講起來有很多外國教會或神職、醫療人員在台灣歷史上都做很多奉獻。

值此武漢肺炎疫情延燒世界，陳永興認為，這也是台灣社會當前可以向全世界發出一個充滿疼心、人道醫療的救援很好的機會。

他舉其約20年前，曾到非洲馬拉威看過屏東基督教醫院曾派一個醫療團，當時還幫該國建立醫院管理訓練醫護。此外，還建立電腦系統專門在追縱愛滋病，眾所皆知愛滋病與瘧疾在非洲還是很嚴重。惟咱台灣有很好的醫療人員、公共衛生的人才與很好的經驗。

「愛滋病在非洲很嚴重，因為這和至今沒有身分證有關」。陳永興指因此沒有辦法建立病歷，簡而言之，愛滋病患如跑到其它城市或另外一個醫院就無法查閱資料，所以很難控制傳染。陳永興肯定屏東基督教醫院幫忙他們馬拉威用指紋建立病歷檔案。這套方法也已被世界衛生組織肯定。所以也採納屏東基督教醫院這套建立愛滋病患病歷追蹤系統的方法，並也在非洲推動防治愛滋病的計畫，陳永興強調，可見台灣醫療，可以在全世界做很多貢獻。

「台灣百年年培養很多醫療與公共衛生人才」。陳永興指出，台灣從歐美有現代醫療、傳教士或現代化的醫師來台灣幫忙後，台灣在日治時代開始有醫學校培養很多本土醫師。戰後至今優秀的台灣醫師素質在世界名列前茅。台灣當前一年培育約一千三百位醫科畢業生，幾萬名護理人員、藥師、檢驗師…等與醫療有關的公共衛生人才。

其次，台灣健保實施二十多年來，國人得到很好的醫療照顧與品質很好的服務，這對世界很多其他國家而言，這都是非常值得分享的寶貴經驗。

陳永興分析指出，台灣在SARS曾有慘痛的經驗，所以各大醫院對傳染病如何預防控制，負壓病房或呼吸器，各大醫院已有相當的準備。甚至在醫學院改變醫學生的訓練方法。過去醫學生讀到第七年或牙科第六年擔任實習醫師，所謂實習就是每一科都要學，不論將來要做哪科?但SARS後，改變實習方法，就是畢業後第一年要做住院醫師時，也是要到每一科再重新學習。因為，一個醫師要應付各種不同的患者特別是傳染病的管控與注意事項。他舉這在目前住院醫師第一年 PGY1 與PGY2，也就是不論哪一科都要有全科與感染的訓練，因為傳染病一爆發，不分哪一科患者都有可能會遇到。陳永興認為，這是台灣遭受SARS後很好的調整與訓練。

陳永興指出，這次面臨武漢肺炎疫情，咱台灣至今被全世界視為如奇蹟。咱台灣武肺病例數相較世界實在不算多、死亡率也低。他認為那就是因為咱的醫療制度與醫療人員的素質與平時訓練準備攏已經提高警覺。所以，這次，他認為咱有很好的機會，向全世界分享咱經驗並提供物資給世界需要幫助的國家，以展現台灣是世界寶貴的資源。他舉以口罩而言，因其價格不高，歐美很多國家沒有在生產，大家攏知道世界最大口罩生產是中國，因為其價低。

陳永興指台灣面對這次疫情，所幸咱也有生產口罩，並能增加產量至目前一日約1500萬，這是很了不起，對咱台灣2300萬人來講，咱的口罩至今在很短的時間，就可以應付咱的需求外，開始也有點「量」能幫助別國，如歐盟與美國等都向台灣致謝。

「一千萬個口罩實際成本約1、2千萬就可解，相較過去咱台灣從事外交建立邦交國《秘密外交》所花經費就不可數。」陳永興認為，以當前紓困就是幾兆與千億預算而言，今日在醫療人道援助，政府如能適當撥經費，或許能生產的口罩、呼吸器或防護衣，咱可多做些，當國人較不欠缺時，咱應該提供幫忙需要的國家特別是幫忙醫療人員，這是很重要。

陳永興認為，如政府如能適當撥經費，並在民間支援下，或許可派出專機，如前往義大利，且目前世界各國禁航重創旅運業，咱如徵調華航、長榮帶著台灣的醫療物資前往受疫情重創國家，如義大利、西班牙、瑞士、美國…等過去幫忙過台灣醫療的國家。

「歐洲各國邊境相連，德國甚至也派專機去載運他國患者至德國治療，這種人道精神令人感佩！」陳永興並舉例指如德國將義大利與西班牙重症病患接往德國治療，他推崇肯定梅克爾令人尊敬。

陳永興認為台灣不僅可派遣專機，載送物資甚至如外國醫護人員染武漢肺炎，他說：「在外國當地已無負壓病房、隔離病床或呼吸器，咱醫療專機也可在台灣有能力救護下，載些須救治的醫療人員來台，當他國醫護人員痊癒後，再返回他所屬國家去救助更多患者。」

台灣對世界衛生醫療的貢獻，相信立即會受到全世界的肯定

陳永興指台灣過去要參加世界衛生組織，都受阻中國。值此武漢肺炎肆虐，他強調，台灣應能展現是一個能對世界人類醫療提供與付出貢獻的國家。當世界發生危難，他灣不但物資到位。甚至連救人命也同款。

陳永興強調，台灣有20家醫療中心家教會醫院約有50個大醫院可派出醫療團援外。他認為，台灣做給世界看，台灣有疼心，有實力也願意在醫療奉獻來照顧人類的健康。他相信，不用四、五年世衛會主動來邀請台灣，因為咱是對世界人類最有貢獻的國家，世衛要來主動邀請台灣做正式會員國。陳永興認為這是一個很好的思考方向。他強調，咱不是每樣都能做到，但在醫療這領域台灣能為世界帶來貢獻。

武漢肺炎從中國傳出後，肆虐延燒全球！近日歐美情勢緊張確診與死亡數攀升令人恐慌！陳永興指台灣人很清楚，疫情從武漢傳出，所以叫武漢肺炎，中國一開始隱匿疫情，直到農曆年前後開始封城，才驚覺事態嚴重。但很多患者也已擴散義大利、美國等海外各國。

眾所皆知，中國如溫州幫盤據在義大利設立仿冒工廠，也因此可能帶入病毒造成義國疫情嚴重；美國也同款受武漢肺炎肆虐重創，美國總統川普一開始雖禁止中國班機入境，惟據美國台僑指很多中國人當時也從如墨西哥、加拿大鄧邊境入境，所以也早被中國病毒擴散各州…

歐美等國因在上次SARS未受感染重創，所以警覺性不足，也不像亞洲國家般戴口罩。武漢肺炎持續延燒，也重創影響全球經濟，世界各國為防範疫情，航空旅遊班機大幅減班…..

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(右為陳永興2015年9月30日羅東聖母醫院退休前夕所寫/其中一句：用靈魂守護苦難島嶼大聲呼喊出「ILA Formosa」。陳醫師說明該句涵意台灣本就是世界島嶼，自古就非中國的一部分)