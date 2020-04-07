武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情在全球肆虐，台灣捐贈千萬片口罩給疫情嚴重國家，外交部今（7）日表示，將規劃第二波援助行動，對象為7、8個新南向國家，總數超過100萬片，日韓並未提出援助需求，也會列入考慮。

外交部日前宣布，對美國、歐盟及疫情較嚴重的歐洲國家，以及我友邦進行第一波國際人道援助行動，捐贈1,000萬片口罩，支援疫情較嚴重國家的醫護防疫人員，其中，捐給美國100萬片，歐盟及疫情較嚴重的會員國（包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭）、英國和瑞士捐贈共700萬片口罩，友邦則是100萬片。

外交部亞東太平洋司司長葛葆萱今天出席外交部例行記者會，針對媒體詢問時表示，外交部已在規劃第二波援贈新南向國家口罩事宜，但援助對象並非所有的18個新南向國家，而是只對有提出需求的國家回應，近期會統一對外說明。

葛葆萱指出，目前已向台灣提出口罩需求的新南向國家約7 、8國， 加上其他非亞太地區國家，援贈口罩總數估計超過100萬片，主要主要以醫護人員為主。

至於是否會援助日本，台灣日本關係協會秘書長郭仲熙回應，日本並未向台灣提出需求，但日本是台灣重要夥伴，對外援助當然會列入考量。

在南太平洋友邦部分，葛葆萱說，也會提供帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島口罩、呼吸器及病房整建等技術支援等。