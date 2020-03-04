韓國官方今（4）日通報，新增516例確診，京畿道地區累計確診數已破百，韓國境內確診病例累計達5328例。圖／擷自青瓦台官網影片

韓國的武漢肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，官方今（4）日通報，又新增了516例確診，京畿道地區累計確診數已破百，韓國境內確診病例累計達5328例。

韓國疾病管理本部今天上午通報，截至今天零時，韓國確診數比前一天新增了516例，累計確診5328例，其中4780例發生在大邱市和廣尚北道，占比高達89.7%。

韓聯社報導，新增的516例病例中，大邱市405例、廣尚北道89例、首爾市1例、釜山市3例、仁川市2例、光州市2例、大田市1例、蔚山市3例、京畿道7例、江原道1例、忠清南道1例、廣尚南道1例。

報導指出，大邱市和廣尚北道地區累計確診病例4780例，其中大邱市4006例、廣尚北道774例，京畿道地區累計確診病例101例，首爾市也達99例，釜山市累計93例、仁川市9例、光州市13例、大田市15例、蔚山市23例、世宗市1例、江原道21例、忠清北道11例、忠清南道82例、全羅北道7例、全羅南道5例、廣尚南道65例、濟州道3例。

確診病例中，女性占比62.5%，為3332例，從年齡層來看，20多歲最多，為1575例，占29.6%；此外，截至今天零時，死亡病例32例，較前一天增加4例，4人均為70歲以上患者，治癒解除隔離病例增加7例，為41例；目前除確診外，有13萬1379萬人接受檢測，其中10萬2965萬人為陰性，2萬8414萬人檢測結果尚未出爐。