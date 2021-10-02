喜歡替中共經濟澎風打氣的林毅夫，被稱為習近平經濟國師，最近看到恆大倒閉，中共實施大限電，突然沉默了，不吹牛了，林毅夫經常誇口2030年，中國經濟體超越美國，美國無法對中共掐脖子，為了這件事，美國歷史學家佛格森（Niall Ferguson）接受彭博社訪問時說：「他曾經與林毅夫對賭兩萬人民幣，主題是二十年內，意思是到2040年，中共經濟還是落後美國」。

老共利用海內外學者，透過滲透全球的紅色媒體網路，宣揚共產經濟制度優於西方，把中國說成滿地黃金，忽略經濟制度本質，無法脫離政治，簡單說：搞「政左經右」行不通，國家不能長期只給人民飯吃，卻不給政治自由，很多外資被滿地黃金的中國吸引，現在國際股市中概股全面躺平，外商台商也應該覺醒了。

佛格森最近出版《末日》，他說：從來沒有「東升西降」，這種神話來自中共大外宣，更是學者和政客被老共收買，製造出美化中國偉大假訊息而已。

中共搞改革開放四十年，2000年，在美國總統柯林頓加持下，進入世貿組織，一躍成為世界工廠，中共用勞工開放，為中國賺到第一桶金，有了錢開始偷盜美國及西方國家高科技，企圖短時間超英趕美，勞動力換成美金，加速人民幣發行，這些錢全部砸到過度建設和房地產開發，地方為了業績，一條橋蓋了又拆，拆了又建，製造假建設真貪腐，恆大事件後，根據統計：中國目前樓房有四分之一是空屋，可以提供一億人口居住，中國積壓在地產的資金是GDP四倍，比2008年美國次貸風暴高出兩倍，這個泡沫遲早要引爆，然後演變成系統金融風暴，習近平在經濟上揮刀自宮，看似愚蠢，其實是藉由社會主義共同富有口號，加速中國返貧道路而已，從當前習近平的政策下，殺富濟貧口號可以穩定底層人民情緒，但是，能否真的從富豪手中拿到錢，才是務實的問題，依照習近平改革政策，中國人均所得會有很長時間不進則退，林毅夫的吹牛很快會破裂。



美國歷史學家佛格森（Niall Ferguson）最近出版《末日》，他說：從來沒有「東升西降」，這種神話來自中共大外宣，更是學者和政客被老共收買，製造出美化中國偉大假訊息而已。圖／擷自博客來、Hoover Institution 影片，民報合成

北京以黑金污染國際組織

佛格森認為美國經濟當然也有問題，尤其是幾十年與中國捆綁，美中硬脫勾不容易，美國經濟在貿易戰中也有受傷，但是民主制度的問責制度，使民主國家在受傷後自癒能力，超過中共這種獨裁國家，所以佛格森認為：「中共經濟根本無法超越美國」。

中共有錢後，用黑金腐敗污染國際組織，很多國際組織成為美化中共幫凶，例如IMF對中國經濟發展常常過度美化，即便中共金融風暴已經迫在眉睫，IMF仍然評估中國今年經濟成長會來到9％，但是，《經濟學人》認為只有1到2％成長而已，與台灣6％成長無法比較。

法國政治學者托克維爾說：「很多政權在改革時最危險，稍微不慎，就招來革命的攻擊」，蘇聯就是如此，1989年，戈巴契夫企圖把蘇共體制向右轉，走向自由主義道路，下場就是被政變，同理，習近平看見中國特色的共產資本主義，已經腐敗叢生，貧富差距越拉越大，擔心亡黨亡國不遠，只能硬是把方向盤向左轉彎，把經濟方針扭轉到更需大力監控的社會主義道路上，只差一步，就可能回到計劃經濟原點，底層和中產階級是否買單，習近平是否能避免戈巴契夫下場，就等著看吧。