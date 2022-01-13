日本媒體報導，日本海上自衛隊的艦艇過去10個月至少有兩次前往南中國海，並在由中國控制的南沙群島島礁的毗鄰海域航行。示意圖／擷自海上自衛隊臉書2021，民報合成

日本媒體報導，日本海上自衛隊的艦艇過去10個月至少有兩次前往南中國海，並在由中國控制的南沙群島島礁的毗鄰海域航行。

立場保守的《讀賣新聞》指出，日本海上自衛隊艦艇此舉旨在執行「自由航行」的巡邏任務，同時「嚇阻中國」。

「自由航行」是美國根據國際法在國際水域主張和倡導的一種權力，旨在反制某些國家沒有法理基礎或過度的主權聲索和主張。因此美國的艦艇常常不顧北京的反對和抗議，駛入中國聲稱擁有主權的南中國海南沙和西沙群島部分島礁12海里以內以表明立場。

近年來，美國的一些盟友也開始響應美國的號召，在南中國海執行「自由航行」的巡邏任務。

根據《南華早報》的報導，日本政府消息人士向日本媒體透露，日本海上自衛隊在南中國海的「自由航行」巡邏始於去年3月。一艘日本海上自衛隊的驅逐艦在中國控制的至少一座南沙群島島礁的毗鄰海域穿行。

中國聲稱幾乎整個南中國海的主權，並曾在南沙群島海域填海造島，同時將這些人工島視為其領土，並主張這些島礁周邊12海里水域為其領海，禁止其他國家船隻駛入。

美國不承認中國聲稱的在南沙群島的領土主權，也不承認中國控制的島礁周邊12海里水域為其領海。因此美國艦艇在執行「自由航行」任務時，常常進入這些島礁的12海里水域，也因此常常遭到中方的抨擊和抗議。

美國這一主張並不完全僅針對中國。美國海軍艦艇也曾進入越南等國在南中國海控制島礁的周邊12海里水域。

南沙群島島礁12海里之外的12海裡則被稱為毗鄰海域。根據國際法，外國船隻有權在毗鄰海域航行。

儘管如此，當首艘日本驅逐艦在中國控制的南沙群島毗鄰海域航行時，由於事涉敏感，當時的日本首相菅義偉還曾在日本國家安全保障會議聽取匯報。

根據日媒的報導，去年8月，另有一艘日本海自的艦艇前往南沙群島，在中國控制的一座島礁的毗鄰海域穿行。

據報導，兩艘穿越毗鄰海域的日本艦艇中有一艘就是日本海上自衛隊的「伊勢」號直升機護衛艦。該艦去年曾經參與了與美國、英國、澳大利亞、越南以及法國等國海軍的一系列聯合軍事演習。

「我認為把這說成與美國海軍執行同樣的'自由航行'操演有點太誇大，因為日本海上自衛隊的艦艇只是行駛在中國人聲稱領海以外的國際水域，」日本國家國防研究所（NIDS）一位研究員對媒體說。

「但是雖然從法律的角度看完全正常，這些航行背後還是有政治含義的，」這位研究員說。「很容易就得出結論，其目的就是要對中國施加某種壓力，而我也認為北京會為此感到關切。」

中國政府尚未對媒體的相關報導作出公開的評論，既未說明日方艦艇是否遭到中方艦艇的監視或驅離，又未透露中方是否通過外交渠道提出交涉。

根據《南華早報》的報導，日本大東文化大學國際關係教授加侖∙馬洛伊（Garren Mulloy）表示，目前只有美國通過派遣海軍艦艇駛入中國控制島礁周邊12海里海域以挑戰北京對南中國海的主權主張，而其他的美國盟友，包括澳大利亞和英國的艦艇也都像日本艦艇一樣，只是進入這些島礁的毗鄰海域。

「這些都是所謂'無害通過'的航行，本質上跟中國艦艇在沖繩周邊島嶼海域的航行是一樣的，」馬洛伊說。

「不過進到距離中方控制島礁那麼近的地方，很顯然代表某種象徵意義，」他接著說。

馬洛伊還表示，東京也沒有高調宣傳海上自衛隊艦艇在南中國海的行動，似乎只是想讓這些艦艇向北京表明，日本並不承認中國對該海域的主權主張。