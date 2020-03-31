預防被騙的關鍵就是人們要提高自我保護意識，不要過於輕信網絡上的信息。示意圖／Pixabay

隨著人工智慧在各個領域的廣泛應用，人們期望人工智慧在防禦目的上，會變得越來越普遍。黑客和罪犯，就像為自己開發防禦系統的社區一樣。社區使用的技術被黑客使用，例如驗證碼和圖像識別，惡意軟件的開發，網絡釣魚和捕鯨等等。他們知道何時藏身和襲擊。犯罪分子在人工智慧的幫助下掩飾自己，而不是在面具下搶劫銀行。隨著科技的進步，花樣翻新的電信網絡詐騙，令人防不勝防。

詐騙手段不斷翻新，防不勝防

隨著技術的更新，詐騙手段也不斷翻新，那麼AI詐騙主要有什麼方式呢?對此，過去專家總結了四種AI詐騙形式：轉發、聲音合成、換臉和通過AI技術篩選受騙人群。現在犯罪分子和黑客利用AI謀取利益的方式不同了。

1.有害毒品

依賴於AI規劃和自主導航技術（例如提高走私成功率的工具）的販運，出售，購買和擁有違禁藥物等犯罪正在增加。罪犯正在使用無人駕駛工具，以增加企業對企業的毒品交易。

2.與聊天機器人相關的網絡犯罪

聊天機器人是一種趨勢，因為超過50％的人更喜歡發短信，而不是通過電話交談。犯罪在該地區也佔有一席之地。聊天機器人經過編程，可以與用戶進行對話，以誘使他們透露其個人財務或帳戶信息。2016年，超過1000個Facebook用戶被誘騙安裝惡意軟件，導致其帳戶信息被劫持。

3.創建惡意軟件

黑客現在可以藉助AI來開發無法檢測到的惡意軟件。這些幫助他們控製網絡攝影鏡頭，竊取，上傳，修改，甚至操縱文件。犯罪分子編寫計算機病毒代碼，使用密碼刮板和其他工具來執行其惡意軟件。

4.網絡釣魚和捕鯨

你可能收到了看起來不太正確的電子郵件，例如，自稱是你銀行的某人的電子郵件，電話服務電話等。知道某些編碼和超文字標示語言（Hypertext Markup Language，HTML）的人可以輕鬆完成此操作。機器學習可通過爬網上任何平台，學習和交流語言來改善網絡釣魚的過程，並根據某些觀察結果生成大量假電子郵件。

5.破解密碼

犯罪分子使用 AI中的神經網絡來檢測和識別密碼。 “密碼”很容易被機器猜到。犯罪分子借助神經網絡設法破解了一部分密碼。如今，機器很容易處理一些數字並預測未知的密碼。

對此，專家說:「AI技術用於詐騙已經不是新鮮事，因為任何技術一旦出現，不法分子就會想到利用新技術來實施犯罪。」

充分利用人工智慧，提升反詐騙精準度

人工智慧將在黑客中流行。網絡安全是一個廣闊而充滿活力的領域，之所以如此受歡迎，是因為該研究是公開的，可以很容易地獲得有關，如何破解整個系統的信息。內置協議可以在很大程度上防止這種AI濫用。我們可以說人工智慧可以導致各種各樣的犯罪活動。但是，如果我們採取適當的預防措施，犯罪是可以避免的。

利用以大數據分析和智慧預警算法，為基礎的AI技術進行反網絡詐騙，利用大數據優勢，將相關數據通過反詐騙機制進行共享，進而提高反詐騙的精準度。例如，在欺詐檢測中，可以過濾出詐騙特徵。這些撥打詐騙電話的人，跟一般人通話行為很不一樣。很少人會在短短20分鐘內打出大量電話給不同人、而且平均通話時間很短。電話公司可先將幾百萬人的通聯紀錄(Call Detail Record，CDR)去識別化後進行分析，以機器學習的方式給機器一個區間資料，再告訴它曾發生過的詐騙電話通聯特徵為何，利用演算法計算，未來即可透過這樣算出來的結果，掌握哪通電話屬於詐騙電話，精準度超過99％。

就跟防止詐騙電話一樣，這項技術也可以運用於防止信用卡盜刷。公司可以先進行大數據統計，看看在實體場景或虛擬空間裡進行信用卡盜刷的行為有什麼徵兆，如這個人沒有出國，卻有一筆國外刷卡的消費。所以，現在我們便可以拿這類型的資料，針對它盜刷前的行為進行分析，看對方在盜刷之前看了哪些網頁，或是使用哪些詐騙性質、假冒大公司的釣魚網站。

重視這種利用新技術的詐騙的整治，就是建立專門人工智慧安全機構，制定人工智慧標準，對AI技術進行管理和監督，監督AI技術在不同領域內的應用。採取措施保證人工智慧系統使用的數據被合理限制、管理和控制，以此來保護隱私權，在保護數據安全的情況下，不禁止利用AI技術造福公眾。

加強個人信息保護，提高警惕防範詐騙

詐騙手法在不斷翻新，那麼廣大群眾該如何預防，防止被騙呢?

預防人工智慧犯罪

使用深度防禦機制，防禦基於AI的犯罪。考慮在電腦、服務器、郵件代理傳輸等上使用多個防病毒產品。這有助於輕鬆檢測犯罪。

利用管理系統評估來自保護機制的日誌數據。例如，尋找奇怪的行為，例如系統試圖連接到通常彼此之間沒有任何關係的其他系統。

確保系統具有包含字母數字和特殊字符的強密碼，並在90天內更改它們。

關閉不再運行的不必要的系統。使用AI / ML的工具和機器人將首先搜尋具有可利用服務的系統，以攻擊其他相關係統。

最重要是透過驗證。在涉及錢款時，群眾要提高安全意識，通過電話、視頻等方式確認對方是否為本人，在不能確定真實身份時，可將到付帳時間拖延，以預留處理時間和報警。另外，可以選擇向對方銀行匯款，避免轉帳。

其次是保護個人信息，注重隱私保護。民眾應當加強個人信息保護意識，以防止騙子利用AI技術掌握大量個人信息並對人物性格、需求傾向等進行刻畫，從而有針對性地實施詐騙。預防被騙的關鍵就是人們要提高自我保護意識，不要過於輕信網絡上的信息。

再來是拒絕誘惑，民眾應當避免占便宜心理，警惕陌生人提供的好處。謹慎處理金錢交易，無法確認對方身份時，拒絕交易。

最後是保護私人資料，網絡帳號及密碼、手機號、身份證、家庭住址、親屬關係等個人敏感信息，不隨意提供上述敏感信息。

科技發展與人民生活是相輔相成的，科技發展使得人民生活質量有了極大的提高，因此應當大力促進科技發展。但也要認識到科技的兩面性，科技發展的同時也會產生一些負面影響，應當清楚認識並接受這一點，從而更加理性地看待科技發展，也有助於採取積極措施應對科技發展的負面影響。

正如AI技術可以被用於詐騙，也可以被用於反詐騙。利用技術的方式不同，帶來的影響也不同。因此，在面對一項技術時，不僅要關注技術本身，更要關注技術的用途，將技術用於提高生活質量。