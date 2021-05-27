西藏流亡議會前議長邊巴次仁（Penpa Tsering）5月14日通過選舉勝出，被藏人行政中央選舉事務署正式任命為在印度達蘭薩拉的西藏流亡政府的政治領袖司政。圖／田牧提供

前言：西藏流亡議會前議長邊巴次仁（Penpa Tsering）5月14日通過選舉勝出，被藏人行政中央選舉事務署正式任命為在印度達蘭薩拉的西藏流亡政府的政治領袖司政。臺灣和美國方面都向他表示祝賀。在他5月27日的就職典禮上，海外華人的民運界和知識界人士也都聯名向這位新司政道賀。

獲悉邊巴次仁（Penpa Tsering）先生當選為藏人行政中央第十六屆內閣噶廈司政，5月27日是閣下的就職典禮，西藏人民的朋友遍布世界各國，我們都是您和西藏人民的朋友，盡管遙隔萬水千山，在這喜慶的日子，我們份外感到欣喜，與藏族人民同慶。閣下出任藏人行政中央司政，任重道遠，我們深信在閣下領導之下，藏民族事業將翻開嶄新篇章，開啟新的征程！

閣下在競選時提出了施政綱領：漢藏問題的解決，不能避開漢藏各層次的交流與溝通，因此加強漢藏民間的直接對話與交流非常重要。您也提出：當中藏關係真正獲得解決，境內和境外藏人能團聚在一起生活，那個時候將是西藏人最舒心高興的時刻。

作為藏人的老朋友，我們擁護並支持閣下的想法與施政目標。近年來，漢藏的民間交流與對話放緩了腳步，我們期盼閣下將恢復尊者倡導的漢藏民間對話與交流活動。俗語道：智慧與友誼，才是唯一照亮世間黑夜的光明。堅持漢藏民間交流與對話，讓智慧、友誼與陽光，打開與融化漢藏之間存在的心結和矛盾，讓我們共同努力推動尊者達賴喇嘛提出的「中間道路」思想。

有諺語道：失去朋友如同失去力量，失去生命。一個人勢單力薄，但藏漢民族、臺灣人、香港人、維吾爾人、南蒙古人共同攜手，就是強大的合力，還有國際人權組織、民主國家的支持，盡管我們面對強悍獨裁的中共政府，我們將肩並肩扛起重任，必能攔住橫暴的中共。

我們誠摯地祝賀邊巴次仁當選新一屆司政，您一定能帶領流亡藏人繼續奮鬥，並開拓漢藏民間交流與合作的新局面！

廖天琪（國際筆會和平委員會副主席、歐洲之聲社長）

謝志偉（台灣駐德國大使）

牧野聖修（日本政治家、前日本經濟產業副大臣、日本支持西藏聯合總會會長）

王軍濤（中國民主黨全國委員會主席）

王丹（中國憲政協進會主席）

嚴家祺（中國民主改革著名理論家、民主中國陣線首任主席）

瑪莉-侯芷明（Marie Holzman法國漢學家）

蘇曉康（中國著名文學家、記者、作家）

席海明（內蒙古人民黨主席）

陳奎德（普林斯頓中國學社執行主席、《縱覽中國》網刊發行人兼主編）

王安娜（光傳媒社長、主編）

陳維健（《北京之春》網刊主編）

高健（中國民主運動海外聯系會議澳洲負責人）

錢躍君（前歐華導報主編）

李恒青（六四學運親歷者）

陳立群（中國民主黨全國委員會副主席）

王國興（民主中國陣線召集人）

王進忠（民主中國陣線召集人）

劉偉民（中國民主黨全國聯合總部副主席）

唐元雋（民主中國陣線召集人）

梁友燦（民主中國陣線召集人）

潘永忠（民主中國陣線秘書長、歐洲之聲主編）

2021年5月27日德國