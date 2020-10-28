為了中天新聞台換照問題，NCC舉辦了公聽會。這是民主台灣的正常施政。在公聽會之前，游盈隆主持的台灣民意調查基金會做了一個民意調查：『是否樂見中天新聞台被政府撤銷執照？』結果是32.5%的人樂見，52.5%的人不樂見。這個新聞就被《中時新聞網》當作大標題，大大炒作一番。另外又以參加台灣民調基金會民調記者會的喜樂島聯盟黨主席施正鋒對記者的回答，當作大標題：「施正鋒：用學者做幫兇，已是法西斯前奏」。雖然我們對《中時》、《中天》的報格和立場，早就洞若觀火，對其報導的扭曲手法也見怪不怪，但是看到這樣的新聞標題，仍然感到遺憾。

民調不成熟又粗糙

首先這個民調題目的設定，語意上非常粗糙。如果要問這樣大而化之的問題，應該追問受調查者，樂見或不樂見的理由是甚麼？其實要做這個民調，還不如先做諸如「中天是不是中資？」、「中國旺旺集團有沒有收受中共一百五十億的補助？」、「中天是不是受國台辦或中共指揮？」、「中天有沒有報導中共獨裁專制和種種暴行？或有沒有報導的自由？」、「你認為中天是不是中共統戰台灣的工具？」等等。然後再問：「中天新聞的可信度如何？」、「中天的新聞是不是偏頗？」、「中天的新聞是不是主要在替中共宣傳？」、「中天新聞是不是常常惡意打擊台灣國家立場侵害台灣國家利益？」、「為匪宣傳是不是言論自由？」、「中天新聞的存在對台灣的民主或台灣的利益有沒有貢獻或存在的價值？」。這樣一系列問卷調查下來，然後再問：「樂不樂見政府撤銷中天新聞執照？」這才是正確的問卷設計吧？台灣的民調，在這個地方顯現了不成熟和粗糙的一面。這也正好被別有用心的《中時》利用游盈隆的台灣民意調查基金會的台灣和民主形象，來打擊台灣的執政當局和台灣的民主。非常卑鄙惡毒。

旺旺收受中共補助

另外一個遺憾是，利用施正鋒喜樂島聯盟黨主席所做的回應，放大打擊執政當局。其實若要算帳，也應該算在NCC這個獨立機構頭上才對。如果施正鋒覺得他的意見或語言被《中時》扭曲，他應該出來批評《中時》，並要求更正和道歉。我不太相信施正鋒那麼容易被《中時》記者耍弄。這個過度偏激的標題，不管是不是真的岀自施正鋒之口，喜樂島聯盟黨的色彩會變得混濁，在台灣國家至上的立場也會受到質疑。若無視《中天》可能具中資背景和中國旺旺收受中共補助的問題，以及一貫傾中統戰打擊台灣、維吾爾、圖博、香港、宗教和中國人民的自由和人權等等這些更違反世界普世價值的情形，而執著於虛假的言論自由。那就是對言論自由真義的誤解，甚至是扭曲。

「雖然我不同意你的觀點，但我誓死也要維護你言論的自由」這樣的觀點，說起來很動聽，卻常常被惡意利用。如果你要別人維護你的言論自由，你必須也要有對自由相同的信念和言行。像中共這樣打壓自由的政權，以及《中天》、《中時》這樣替中共塗脂抹粉的媒體，你覺得他們有資格在台灣談言論自由嗎？台灣人有義務去維護『中共』、『中天』、『中時』的論自由嗎？而誰更像『法西斯』呢？



台灣民意調查基金會在NCC公聽會之前做了一個民意調查，圖為民調發表記者會。左起:楊憲宏、蘇煥智、游盈隆、施正鋒。圖／擷自台灣民意調查基金會網站