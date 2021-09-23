立陶宛國防部建議消費者不要使用中國的手機，原因是一份政府報告發現小米的旗艦手機具有內置審查功能。圖為位於中國杭州的小米門市。擷自維基百科，公有領域

立陶宛國防部建議消費者不要使用中國的手機甚至丟掉已有的中國手機，原因是一份政府報告發現小米的旗艦手機具有內置審查功能。立陶宛國防部的國家網路安全中心（National Cyber Security Centre）週二在一份報告中表示，中國的智能手機巨頭小米的Mi 10T 5G手機軟件關閉了在「歐盟地區」的內容審查功能，但這一功能可以在任何時候遠程開啟。

小米發言人在周三發給路透社的一份聲明中表示，該公司的設備「不會審查傳至和發自本公司用戶的通訊」。

聲明稱：「小米從來沒有也永遠不會限製或阻止我們的智能手機用戶的任何個人行為，例如搜索、打電話、瀏覽網頁或使用第三方通訊軟件。」

「小米充分尊重和保護所有用戶的合法權利，」聲明還說。

國家網路中心的報告還稱，小米手機正在向新加坡的一個服務器發送加密的手機使用數據，這可能違反了歐洲的數據規定。

小米發言人表示：「小米遵守歐盟《通用數據保護條例》。」

立陶宛國防部副部長瑪吉里斯·阿布克維丘斯（Margiris Abukevicius）告訴路透社，國防部周三與其他歐盟國家和美國的網路安全官員分享了這份報告。

根據這份報告，可能受到默認設置的網路瀏覽器等小米手機系統應用程序內容審查的術語包括「西藏自由」、「台獨萬歲」和「民主運動」。

在另一方面，立陶宛週三表示，它將向台灣提供23.59萬劑根據歐盟代表成員國與生產商簽署的合同購買的阿斯利康新冠疫苗。歐盟成員國立陶宛在今年6月已向台灣捐贈了2萬支疫苗。

立陶宛衛生部長阿魯納斯·達克斯（Arunas Dulkys）在一次電視直播的政府會議上說：「阿斯利康疫苗在我們國家不受歡迎，所以我們能夠捐贈它們。」

這位衛生部長表示，應駐拉脫維亞台北代表團9月16日提出的請求，這些疫苗將於10月中旬捐贈給台灣。

駐拉脫維亞台北代表團對立陶宛再次捐贈台灣新冠疫苗表示感謝。

「我代表政府和台灣人民，衷心感謝立陶宛在我們困難和挑戰的時候給予我們的真摯友誼和善意，」駐拉脫維亞台北代表團的負責人黃鈞耀（Eric Huang）說。

今年7月初，立陶宛外交部長蘭斯伯格斯宣佈在韓國、新加坡及台灣設立代表處，以擴大立陶宛的外銷市場並強化經貿關係。隨後，台灣外交部長吳釗燮也宣布將在立陶宛首都維爾紐斯開設駐立陶宛台灣代表處。

這將是台灣在歐洲國家設立的第一個以「台灣」為名的代表處，也是第一個在與中國有邦交關係的國家建立以「台灣」為名的代表機構。

台灣在歐洲和美國的代表處使用的是「台北」名義，避免提及台灣島本身。中國聲稱台灣有待統一的領土。

自宣布與台灣互設辦事機構後，立陶宛就面臨北京強大的外交報復和經貿制裁壓力。中國政府上個月宣布召回北京駐維爾紐斯的大使，並要求立陶宛也召回駐北京的大使。9月3日，立陶宛宣布召回該國駐中國大使，兩國關係進一步惡化。

面對來自中國的壓力，歐盟以及美國都對立陶宛表示了堅定的支持。