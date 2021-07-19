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每日國際焦點

衣索比亞提格雷軍表示將進軍親政府的阿法爾，開啟新戰線。

印尼7月至17日已有117醫師染疫死亡，疫情以來共545醫師染疫死亡。印尼醫護95%接種疫苗，但使用中國科興疫苗因此無效。

阿富汗大使女兒遭綁事件後，阿富汗撤回駐巴基斯坦外交人員。

西歐大暴洪德國死亡人數157人，德國總理梅克爾震驚。比利時31死，163失蹤，37萬戶停電。

日本

3日發生的熱海土石流，已確認死者增加至15人，仍有14人失蹤。

南韓

熱浪來襲用電激增，備用容量來到低點10.1%，7月底用電預計再增，備用容量將降至4.2%。

韓國航空宇宙產業將發射其第2~5號中型人造衛星，分別於2022、2023、2023、2025年發射，太空探索將為其發射第4號衛星。

北韓

官媒呼籲年輕世代使用標準平壤語，不要學習南韓用語。

印尼

7月至17日已有117醫師染疫死亡，疫情以來共545醫師染疫死亡。印尼醫護95%接種疫苗，但使用中國科興疫苗因此無效。

菲律賓

執政黨17日選出能源部長Alfonso Cusi取代前明星拳手參議員帕揆奧為黨主席。帕揆奧本為杜特蒂盟友，但批評杜特蒂對中軟弱，以及政府貪污，兩人反目。

泰國

曼谷約千名抗爭群眾要求首相下台，違反防疫禁止聚眾規定，警方發射橡皮子彈、催淚瓦斯、水柱驅離。

緬甸

醫師控訴緬甸軍方掌控大量氧氣瓶優先供應軍方家屬與軍醫院。

中國

宣稱北京冬奧57個場館已經完成43個。

印度

孟買暴雨山崩30死。

阿富汗

媒體報導俄國總統普丁6月時向美國總統拜登提出，美軍撤離伊拉克後，俄國願提供中亞機場讓美軍進行情報蒐集任務。

巴基斯坦

阿富汗大使女兒遭綁事件後，阿富汗撤回駐巴基斯坦外交人員。

英國

首相強生、財長Rishi Sunak與確診者接觸，原本想嘗試不隔離的測試計畫，但隨即改變主意，將進行隔離遠距辦公。

法國

極左與極右派加入，共10萬人於巴黎抗爭反對醫護強制施打疫苗。

德國

西歐大暴洪德國死亡人數157人，德國總理梅克爾震驚。比利時31死，163失蹤，37萬戶停電。

西班牙

杜拜波灣糖業獲准在西班牙興建甜菜處理廠，將投資5億歐元，預計年產能90萬公噸糖，預定2024年完工啟用。相當於該公司埃及廠規模。

俄羅斯

西伯利亞野火肆虐燃燒80萬公頃，居民獲警告在家緊閉門窗以免吸入霧霾。

美國

華盛頓特區17日華盛頓國民對聖地牙哥教士棒球比賽六局上發生槍擊案，3人中槍，比賽中止。

巴西

總統波索納洛出院。

巴伊亞州4月出現第一起瘧疾病例，至今已53例。

嚴重乾旱造成水力發電大減，國家電網要求發電廠盡可能延後或暫停歲修以渡過缺電危機。

阿根廷

談判代表表示與國際貨幣基金談判有進展。

委內瑞拉

黑幫逐漸擊敗政府軍警掌握首都卡拉卡斯越來越多區域。

以色列

1300虔誠猶太人在軍警護衛下參訪聖殿山，引起小規模衝突。

沙烏地阿拉伯

親官方評論員公開批評阿拉伯聯合大公國干預葉門。沙國與阿聯矛盾加深。

土耳其

譴責歐盟裁決企業可禁止面紗。

衣索比亞

提格雷軍表示將進軍親政府的阿法爾，開啟新戰線。

南非

調查德爾班海岸化學汙染，可能是先前暴動中倉庫起火造成化學物質外洩。

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