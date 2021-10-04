潘朵拉文件（Pandora Papers），揭露了35位現任和前任國家領導人的鉅額海外資產。示意圖／Pixabay

數百名調查記者在對數百萬份此前未披露的文件進行了數月的梳理後報導稱，來自世界各地的現任和前任領導人在全球範圍內積累了巨額財富和秘密房地產資產。

這些文件被稱為潘朵拉文件（Pandora Papers），揭露了35位現任和前任國家領導人的海外資產，包括俄羅斯總統弗拉基米爾·普丁、英國前首相託尼·布萊爾、捷克總理安德烈·巴比斯和約旦國王阿卜杜拉。

總部設在華盛頓的國際調查記者聯合會牽頭對14個來源的近1200萬份文件進行了調查，來自世界各地的650名記者參與了該項目。協助進行調查的新聞機構之一《華盛頓郵報》說，這些文件包括私人電子郵件、秘密電子表格、秘密合同和其他披露金融計劃以及幕後持有人的記錄。

這些文件顯示，五大洲的國家領導人往往在其他國家隱藏資產，調查揭露的離岸帳戶持有人數量是巴拿馬文件揭露的兩倍多。巴拿馬文件是指五年前調查記者對世界各地離岸實體的隱藏金融資產進行的調查。

新材料來自14家獨立的金融服務公司的29000個離岸帳戶，這些公司在瑞士、新加坡、塞浦路斯、伯利茲、英屬維爾京群島和其他國家開展業務。《華盛頓郵報》稱，在這些帳戶的擁有者中，有130多人被《福布斯》雜誌列為億萬富翁，還有來自90多個國家和地區的330多名公職人員。

「離岸」指的是一段時間，當人們把金錢放在偏遠的島國，保護它免受政府監管機構、稅務機關、債權人、調查人員和其他人的調查。

曾處理過數十起金融犯罪案件的前聯邦調查局官員謝琳·埃巴迪（Sherine Ebadi）對《華盛頓郵報》表示：「離岸金融系統是一個應該讓全世界所有守法人士都關注的問題。」

記錄顯示，約旦國王阿卜杜拉花了1.06億美元在太平洋沿岸的加利福尼亞馬里布、華盛頓和其他地方購置豪華住宅，而數百萬美元的財產和現金被肯尼亞和捷克共和國的領導人秘密持有。

根據記錄，本週晚些時候將面臨選舉的捷克領導人巴比斯利用一家離岸投資公司以1600多萬美元購買了法國南部的兩棟別墅。

記錄顯示，摩納哥的一套豪華海濱公寓是一名俄羅斯婦女的住所，據報導她與普丁有一個孩子。郵報說，阿卜杜拉的代表否認有任何不當行為或使用公共資金，而肯尼亞、捷克或俄羅斯領導人都沒有對這些報導發表評論，那位俄羅斯婦女也沒有發表評論。

近年來，幾位美國總統都對俄羅斯的寡頭實施了金融制裁，美國財政部稱他們從事了惡意活動。潘朵拉文件顯示，目標群體往往通過轉移資產所有權，做出重大努力來逃避制裁的影響。儘管如此，這些文件顯示，制裁造成了包括克里姆林宮官員在內的經濟損失。

據英國廣播公司（BBC）報導，這些文件稱，前首相布萊爾和妻子切麗從一家擁有一幢大樓的離岸公司手裡購買倫敦辦公室時，節省了42.1萬美元的印花稅。

英國廣播公司說，阿塞拜疆總統伊爾哈姆·阿利耶夫及其家人和親密夥伴在英國秘密購買了價值超過5.4億美元的財產。

多年來，國際避稅天堂一直是尋求隱藏資產的富人的最愛。但《華盛頓郵報》稱，潘朵拉文件顯示，近年來，外國的政治和企業官員已將部分股權轉移給更為秘密的美國信託公司，包括位於中西部的南達科他州的公司。