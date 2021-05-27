5月28日是臺灣新文學之父賴和的127歲生日，國立臺灣文學館在同日發表全新編纂的《新編賴和全集》，獻上最深刻的生日祝賀！

因應防疫新日常，《新編賴和全集》新書發表會將在賴和生日當天（5月28日禮拜五）上午10時線上推出，透過 臺文館臉書 粉絲頁，說明新編全集的全新史料和重要意義。

賴和生在1894年，是出身彰化的醫師，自幼熟習古典漢學，但成年後開始吸收世界新知、致力新文學創作，並獲選臺灣文化協會第一任理事。他的小說、散文、新詩，都能寫出殖民社會裡的底層苦痛，展示殖民現代性的複雜矛盾，文學技巧極高，因此被尊為「臺灣新文學之父」。賴和在31歲生日那天寫詩「阿母慮前途，為向神禱告。少妹憫驅馳，薄酒相慰勞。家宴較常歡，不覺遂醉倒。」母親和妹妹在他生日當天送上祝福，而在他127歲的今天，臺文館也以《新編賴和全集》為祝，向帶給我們前進勇氣的賴和致謝。

《新編賴和全集》是臺文館與賴和紀念館共同從文物的修復保存、典藏應用而來的成果。5卷內容包括「漢詩卷」、「小說卷」、「新詩卷」、「散文卷」與「資料索引卷」，有當前可見之所有稿本、刊本、相關史料，並收錄最新出土的文獻，再重新編校、譯注及解說，揭示了區域史料的保存以及中央整合的重要性。新史料如刊載在《現代生活》雜誌上的文章以及漢詩〈別後寄錫烈芸兄〉等詩作，並且修正20年前資訊有限所未能確認而造成的誤植等，是全集的亮點。同步推出的賴和線上展覽，可在「臺灣文學主題平台」瀏覽： https://nmtl.daoyidh.com/zh-tw/main/litvr?title=CARDlh ，其運用O2O（Online to Offline）的推播方式，彈指之間即可見手稿作品，相片、衣物等，盼望能讓民眾線上觀賞、線下體驗。



台灣文學主題平台珍品典藏專區內容之一。圖／擷自台灣文學主題平台之賴和紀念館

這次新編全集，是多次賴和全集的決定版。賴和最早「被發現」的1976年梁景峯、1979年李南衡的編纂率先確立賴和文學地位，2000年林瑞明的《賴和全集》與《賴和手稿集》的完整擴編，臺文館在「重建臺灣藝術史」政策啟動「新編賴和全集」計畫，與賴和文教基金會協力，邀請陳萬益、施懿琳、呂興昌等人為顧問，許俊雅、蔡明諺、陳家煌擔任各卷編輯，2019年完成內容編纂，2020年啟動編印。

臺灣正處在COVID-19疫情漫延之際，運用線上的資源，讓我們一起讀賴和，理解人們的力氣雖然小，但「勇士當為義鬥爭」，讓賴和的身影和文學精神再次引領我們更加地貼近需要幫助的人，和需要被安慰的靈魂。